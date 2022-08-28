28-летний мужчина разгуливал по Шымкенту с пакетом ножей. Его задержали возле супермаркета «Имран» после того, как к полицейским обратились несовершеннолетние.

Девочки заявили, что играли за магазином, в какой-то момент к ним подошел подозрительный мужчина и стал угрожать ножом.

На место инцидента подошли полицейские. Мужчина вел себя неадекватно, его пришлось связать.

По словам задержанного, он угрожал детям ножом, потому что те «припарковали» машину рядом с его гаражом.

Мужчину доставили Аль-Фарабийский РОВД. По его словам, ножи он носил как инструменты.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный состоит на учете в психиатрической больнице. Как он оказался на улице предстоит выяснить.

Из отдела полиции задержанного увезли сотрудники в белых халатах.