28-летний мужчина разгуливал по Шымкенту с пакетом ножей. Его задержали возле супермаркета «Имран» после того, как к полицейским обратились несовершеннолетние.
Девочки заявили, что играли за магазином, в какой-то момент к ним подошел подозрительный мужчина и стал угрожать ножом.
На место инцидента подошли полицейские. Мужчина вел себя неадекватно, его пришлось связать.
По словам задержанного, он угрожал детям ножом, потому что те «припарковали» машину рядом с его гаражом.
Мужчину доставили Аль-Фарабийский РОВД. По его словам, ножи он носил как инструменты.
Сотрудники полиции выяснили, что задержанный состоит на учете в психиатрической больнице. Как он оказался на улице предстоит выяснить.
Из отдела полиции задержанного увезли сотрудники в белых халатах.