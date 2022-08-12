89 дорог заасфальтируют в Каратауском районе

Кроме того на домах 155 улиц установят таблички. О проводимой работе рассказал аким Каратауского района Рахимберды Мулкеманов.

На территории района началась работа по открытию 2 индустриальных зон. В индустриальной зоне «Тассай» до конца года планируется реализовать 10 проектов и трудоустроить 605 человек.

По фактам незаконной торговли и неправомерного размещения киосков на территории Каратауского района за 6 месяцев наложены штрафы в сумме 4 млн 655 тысяч тенге. Кроме того, за 6 месяцев изъято 36 незаконно установленных киосков. А так же выявлено 474 незаконных рекламных щита, 366 из них уже изъяты.

«У нас периодически появляются незаконные торговые точки. Мы много вопросов поднимаем по этой теме. Штрафов уже наложили на сумму 4 655 700 тенге, из них 595 штрафов наложены по статье 204, а 1113 по статье 505″ — рассказал аким Каратауского района Рахимберды Мулкеманов.

Рахимберды Мулкеманов также остановился на работе индустриальной зоны «Тассай», расположенной на территории района. На сегодняшний день там запущено 20 проектов и создано 1500 рабочих мест. А до конца года планируется реализовать еще 10 проектов и трудоустроить 605 человек. Общий объем инвестиций составляет-30 млрд тенге. В Каратауском районе так же ведутся работы по открытию ещё 2-х новых индустриальных зон.

«Глава государства в Послании поручил к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза. В связи с этим, в районе начаты работы по открытию 2 новых индустриальных зон. С вводом в эксплуатацию индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» – ожидается 21 проект с созданием 1500 рабочих мест. Кроме того, в «Агроиндустриальной» зоне ожидается реализация 14 проектов и создание 369 рабочих мест. В настоящее время на указанных территориях ведутся работы по прокладке инженерной инфраструктуры», — говорит Рахимберды Мулкеманов.

В Каратауском районе в этом году, обещает районное руководство, будет заасфальтировано 83 км дорог на 89 улицах. На сегодняшний день работы завершены на 36 объектах. В целом же в 2022-2025 годах планируется заасфальтировать 440 километров дорог.