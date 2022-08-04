89 кг наркотических средств с начала этого года было обнаружено транспортными полицейскими

Транспортные полицейские изъяли более 2 кг наркотических средств у жителя Туркестанской области.

Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Шу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Карасора» при отработке местности вдоль железнодорожного полотна, установлен и задержан 57-летний житель Туркестанской области.

При осмотре у него было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом общим весом 2 кг. 740 гр.

Задержанный пояснил, что наркотическое средство «марихуана» собрал для личного потребления возле села Кумозек.

По данному факту проводится досудебное расследование, в отношении задержанного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.

С начало текущего года транспортными полицейскими страны изъято более 89 кг. различных наркотических средств. Выявлено 5 фактов контрабанды и 19 фактов сбыта. Всего зарегистрировано 228 фактов, связанных с наркоправонарушениями.