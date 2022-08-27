Аферист обещал сделать права за 200 тысяч тенге

Мошенник выманил деньги ещё у 3 доверчивых людей.

В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что стал жертвой мошенника. По словам потерпевшего, в мае 2021 года возле специализированного Центра обслуживания населения он познакомился с неизвестным мужчиной. Аферист пообещал помочь получить водительское удостоверение в кратчайшие сроки.

Доверившись, горожанин передал незнакомцу 200 000 тенге. Однако обещание, данное на два месяца, растянулось на год. После того, как потерпевший не получил ни денег, ни документов, он обратился к полицейским. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили жителя Алматинской области, причастного к мошенничеству.

Как выяснилось, подозреваемый нигде не работает и ранее аналогичным способом, под предлогом помощи в оформлении водительских прав, выманил деньги ещё у 3 доверчивых граждан.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится до судебное расследование. Общая сумма ущерба составила около 600 000 тенге.