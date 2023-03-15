Областной акимат облачился в национальную одежду

К празднованию Наурыза в Туркестане подготовились основательно. Сотрудники акимата решили прийти на работу в национальной одежде, передает OTYRAR.

Первым инициативу взял на себя аким региона Дархан Сатыбалды. Глава области пришел на работу в национальном костюме, поддержали инициативу и коллеги акима.

Сотрудницы нарядились в яркие наряды и камзолы украшенные национальными орнаментами. С утра по сети разлетелись фотоснимки с праздничного флешмоба. Пользователи сети посоветовали и другим акиматам страны, принять такую идею.

«С раннего утра все на работу идут в национальной одежде, аким тоже, его замы тоже поддержали, практически все в национальной одежде», — пояснили в акимате.

Такой челлендж сотрудники акимата приурочили к празднику Наурыз. Многие в сети поддержали идею и посоветовали внести традиционные мотивы в дресс-код на постоянной основе.