Дархан Сатыбалды переназначен акимом Туркестанской области

Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Дархана Сатыбалды акимом Туркестанской области.

Свою позицию в качестве главы региона вслед за своими коллегами сохранил и Дархан Сатыбалды. Сегодня Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно нашей Конституции, акимы слагают свои полномочия после президентских выборов. В эти дни идут назначения руководителей ведомств и акимов.

Справочно: Дархан Сатыбалды родился в Сарыагашском районе в 1974 году 26 марта. В 1996 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина по специальности «экономист-менеджер», в 2003 году — Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист». Кандидат экономических наук.

В 1991 году — Рабочий отделения «Коммунизм» Келесского района.

С 1996 по 1999 годы — Старший экономист ГКП «Келес» Келесского района, главный бухгалтер ТОО «Кураков и Ко» Акмолинской области.

С 2000 по 2002 годы — Ведущий, главный контролер-ревизор Управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.

С 2002 по 2006 годы — Референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы — Директор ГКП «Жылу» акимата города Астаны, Работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан.

С 2007 по 2010 годы — Заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2010 по 2013 годы — Начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2013 по 2015 годы -Аким Шымкента.

С 2015 по 2017 годы — Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента (с 2018 года), член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке (с 2018 года).

С 2019 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

На пост акима Туркестанской области Дархан Сатыбалды был назначен 31 августа 2022 года.