Детский центр имени Курмангазы построят в Азербайджане по инициативе Токаева

По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан построит в азербайджанском городе Физули Центр творческого развития детей имени Курмангазы, передает OTYRAR со ссылкой на сайт Акорды.

Глава нашего государства отметил, что Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами.

Двухэтажное здание площадью 3100 кв.м. рассчитано на 600 учащихся. Строительство Центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года.

Ключевыми направлениями работы Центра имени Курмангазы станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули.