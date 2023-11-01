Эмманюэль Макрон прибыл в Астану

Президента Франции столица встретила октябрьским снегом.

Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом.



В аэропорту столицы высокого гостя встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

Напомним, лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.