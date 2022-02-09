Главы двух государств намерены обсудить перспективы развития многостороннего стратегического партнерства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запланировал визит в Россию 10-11 февраля по приглашению Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

«10 февраля Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Владимиром Путиным в Москве. В ходе встречи главы государств рассмотрят перспективы развития многостороннего стратегического партнерства Казахстана и России», — говорится в сообщении.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев намерен встретиться в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Также он посетит ряд крупных промышленных предприятий республики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев упомянул, что должен подписать в Москве важные документы.