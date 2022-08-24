Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Азербайджана

Глава государства впервые посетил Азербайджанскую Республику с официальным визитом, передает OTYRAR со ссылкой на сайт Акорды.

В аэропорту Баку Касым-Жомарта Токаева встретила азербайджанская делегация- первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Встреча с президентом Ильхамом Алиевым состоялась в резиденции «Загульба». Глава нашего государства поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

– Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве Президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. Сегодня будут обсуждаться очень важные вопросы. По итогам переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень, – сказал Глава государства

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за его визит и заявил, что это внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств. Сообщается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд казахстанско-азербайджанских соглашений.

По завершении встречи состоялась церемония награждения Президента Азербайджана высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Алтын Қыран». Этой награды Ильхам Алиев удостоен за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.