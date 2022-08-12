Два миллиарда тенге выделят шымкентским школьникам

Традиционная акция «Дорога в школу» стартовала в Шымкенте.

Ежегодное мероприятие направлено на оказание помощи детям из социально уязвимой категории населения в период подготовки к новому учебному году. В этом году акция проводится под эгидой Года детей. Материальную помощь получат около 56 тысяч школьников. Спонсором акции вышел городской акимат, для этого из местного бюджета было выделено около 2 миллиардов тенге.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы окажем помощь свыше 56 тысяч детям. А материальную помощь в размере 35 тысяч тенге мы переведем на счет родителей. В прошлом году сумма была 30 тысяч, в этом году она увеличилась. Также мы для этой акции привлекаем спонсоров, если найдутся желающие, то мы охватим и остальных детей».

Жанат Тажиева также рассказала, что сейчас ведутся работы с устранением дефицита книг в школах Шымкента. По данным специалистов, работы по обеспечению учебниками завершатся в городе до 25 августа.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«В этом году ученики второго класса обзаведутся новыми учебниками, с новым содержанием. Также хочу отметить, что многие родители жалуются на книги в частных школах. В этом направлении должны работать предприниматели. Поэтому, мы объясняем этим бизнесменам, о том, что книги нужно закупать вовремя».