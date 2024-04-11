В Шымкенте вводится бесплатный проезд для школьников и пенсионеров

Шымкентские школьники и пенсионеры смогут ездить на автобусах совершенно бесплатно. Такую новость анонсировал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков минувшей ночью на личной странице в социальной сети Instagram, сообщает OTYRAR.

В настоящее время право бесплатного проезда предоставлено только инвалидам первой группы, обладателям нагрудных знаков «Батыр ана», «Алтын алқа», «Күміс алқа», инвалидам по зрению с одним сопровождающим и участникам тыла. Школьники ранее оплачивали по специальному тарифу с 50% скидкой.

Но теперь категории лиц, имеющих право на бесплатный проезд, расширены. Учащиеся школ от 7 до 18 лет и пенсионеры старше 70 лет тоже смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Социальная льгота вступит в силу уже 1 мая текущего года.

«Городской автобусный транспорт является важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность населения нашего города, и для большей части жителей — единственным средством перемещения. Хочу также отметить, что качество организации транспортных услуг находится на моем контроле и прилагаются все возможные усилия для их улучшения в нашем городе», — подчеркнул Габит Сыздыкбеков и далее предоставил полный список категорий.

С 1 мая этого года бесплатный проезд, помимо имеющихся категорий, также будет предоставлен дополнительно горожанам, относящимся к следующим группам:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

3) ветераны боевых действий на территории других государств;

4) лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері»;

5) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

6) лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

7) лица, приравненные к жертвам политических репрессий;

8) лица с инвалидностью второй группы;

9) дети с инвалидностью;

10) пенсионеры старше 70 лет;

11) школьники.

Напомним, ранее местные власти планировали повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, назвав это вынужденной мерой. Ожидалось, что для пользователей карты Tolem стоимость проезда вырастет до 100 тенге. В случае оплаты наличными — до 200 тенге. Спустя несколько месяцев специалисты пришли к выводу, что изменения тарифов не будет.