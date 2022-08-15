«Гарантийный срок детских площадок — 2 года», — подрядчики

Красочные детские площадки построенные во дворах многотажных домов радуют глаз. Детвора осваивают качели и горки, ребята постарше тренажеры, взрослым есть где посидеть.

Но есть и замечания, говорят горожане. Лидия Олещенко проживает в доме 144Б по улице Диваева с 2003 года. Двор тихий, магазин рядом. На прошлой неделе сдали в эксплуатацию детскую площадку и благоустроили двор. Рада за тех, у кого маленькие дети и подростки. Я человек неравнодушный, когда есть недостатки не могу промолчать, скажу как есть, говорит жительница.

Лидия Олещенко, жительница города:

«Вот нам поставили урны, мусор вывозят один раз в неделю. Коммунальщики приходят, чай попьют потом убираются. Потом вот поставили беседки, всю ночь здесь молодежь сидит. Нам нет покоя».

Лидия Сергеевна провела экскурсию по детской площадке. Показала, здесь за короткое время сломалась педаль тренажера велосипеда. Пенсионерка сетует ,что мамы не следят за чистотой, дети могут бросать фантики от конфет, обертки от мороженого прямо на площадке. Бабушка со стажем уверена, правильное воспитание в семье -залог порядка в доме, а также во дворе.

А эта дворовая площадка по соседству. При строительстве объекта, жители помогали чем могли. Убирали сухостой, поливали двор, чтобы не было пыли в ходе земляных работ. Когда объект сдавали был в отъезде. И поэтому не смог проконтролировать ход работы, говорит Юрий.

Юрий, житель:

«Спасибо огромное за прекрасную детскую площадку. Все здесь есть и тренажеры, горка , качели. Дети не нарадуются. Но есть одна просьба. Вон там видите насыпь, там многие свои машины ставят. Пойдут первые дожди, вся земля оттуда заполнит площадку. Жалко. Строители должны были все предусмотреть».

Представитель подрядной организации по детской площадке во дворах по улице Диваева обещал исправить все недостатки.

Журабек Анартаев, прораб подрядной организации:

«Да, у нас есть гарантийный срок — 2 года. Если по нашей вине неполадки, то мы их устраним за свой счет. Насчет беседки мы не можем отходить от проектно-сметной документации. А насчет детской площадки во дворе дома 146, то мы там землю разровняем. По детской площадке во дворе дома 144Б, дефект устраним. У нас 15 объектов, нам тоже нелегко».

Занимающаяся строительством двух детских площадок на улице Жандосова, подрядная организация заверила, что качество работ гарантируют и будут прислушиваться к замечаниям и предложениям жителей.