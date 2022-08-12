Как перестать ежемесячно платить за обслуживание домофонов?

Домофонные компании в Шымкенте нарушали конкурентные нормы. Проверку провели в агентстве по защите и развитию конкуренции.

Они выяснили, что три доминирующие на рынке компании по установке и обслуживанию домофонов, заключали с потребителями договоры аж на 11 лет. Хотя по правилам этот срок не должен быть дольше года. Кроме того, нарушали компании и права потребителей.

«Абоненты граждане Республики Казахстан должны оплачивать по факту поломки домофонов, а субъекты рынка взимали это на ежемесячной основе. Данные требования ущемляют права граждан в частности получения доступа к собственному жилью, то есть это грубое нарушение прав граждан Республики Казахстан«, — говорит Канат Жанкалов, заместитель руководителя агентства по защите и развитию конкуренции по г.Шымкенту.

При этом компании, в случае неуплаты, угрожали отключить людей от домофонной системы. Наряду с этим в стране даже известны случаи, когда абоненты отказывались платить и компании демонтировали купленные на деньги потребителей домофоны. В агентстве уверены, это также незаконно. Абонентскую плату за домофоны казахстанцы могут не платить. Это не коммунальные услуги, компании не несут расходов даже за электричество.

Коркем Усибалиева хочет отказаться от ежемесячной абонентской платы. В месяц она платит по 350 тенге. Но за все время домофону ремонт не понадобился ни разу.

«Недавно собрались вместе с соседями и посчитали сколько отдали за обслуживание домофона и там вышла круглая сумма, и мы поняли что за эти деньги мы уже практически установили несколько домофонов и коллективно решили отказаться от этой услуги, сейчас наняли юриста и решаем этот вопрос», — говорит Коркем Усибалиева, жительница г.Шымкента.

По словам правозащитника, Евгения Яворского, не нужно отдавать деньги юристам, надо просто обратиться в общество защиты прав потребителей. Они и будут представлять права людей. Но для начала можно попытаться решить вопрос мирно, направить письмо о расторжении договора в домофонную компанию. А уже в случае отказа обратиться в суд. При этом есть вероятность вернуть и потраченные за обслуживание средства.

«Надо посмотреть условия договора, то есть если там прописаны какие то акты выполненных работ, то компания может сказать, вот выполняли работу. Они могут потребовать свои деньги назад если не будет доказательств оказания этих работ», — говорит Евгений Яворский адвокат.

Если домофонные организации навязывают свои незаконные услуги, грозят отключить или демонтировать домофон, потребители могут обратиться в агентство по защите и развитию конкуренции, там проведут расследование. Правда, наказать никого не смогут, мораторий не позволит этого сделать. Но как минимум уведомление вынесут.