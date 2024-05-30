В Шымкенте разгорелся скандал вокруг крупных компаний-операторов домофонов. Они, по данным департамента агентства по защите и развитию конкуренции, находились в картельном сговоре. В суде было доказано, что бизнесмены работали не как конкуренты, а как союзники, не оставляя особого выбора потребителям.

Над тремя компаниями-операторами домофонов в Шымкенте сгущаются тучи. Сотрудники департамента агентства по защите и развитию конкуренции, провели анализ рынка. Оказалось, крупные игроки вместо того, чтобы соревноваться за клиентов – сотрудничали.

«В ходе расследования было установлено, что между ними нет никакой конкуренции. Они оказывали свои услуги по одному и тому же адресу. И все документы, печати, служебные записки находились в одном кабинете, в одном шкафу», — говорит Еркебулан Калкулов, главный специалист отдела расследования департамента агентства по защите и развитию конкуренции г. Шымкента.

Суд признал факты сговора доказанными. Компании должны не только выплатить штраф, но еще и расстаться с монопольным доходом. Сейчас специалисты намерены добиваться снижения цен для жителей Шымкента на услуги по сервисному обслуживанию домофонов. Ежемесячно горожане платят от 350 до 380 тенге.

«350 тенге, вроде многовато, но домофон нужен. Потому что есть разные люди, кто хочет, может зайти без домофона», — говорит Аскар Нурманов, житель г. Шымкента.

Вроде бы сумма не большая, говорит домком Урпан Сарсенова, но за годы набегает внушительная. А если умножить на количество квартир в доме, то и вовсе впечатляющая.

«Людям приходят квитанции, поэтому они ищут, платят. За что? Не знаю. Когда мы установили, за дверь, за услугу оплачивали сами. Каждый месяц за электроэнергию я плачу», — говорит Урпан Сарсенова, жительница г. Шымкента.

Домофоны уже прочно вошли в жизнь шымкентцев. В мегаполисе 16 компаний предлагают свои услуги в этой сфере.

«Они ставят, продажную стоимость берут и потом заключают договоры обслуживания. Это придуманная фраза для того, чтобы просто взымать деньги. Это моя позиция такая. Вы просто оплачиваете не существующие какие-то услуги», — говорит адвокат Евгений Яворский.

Однако, с жалобой на оплату услуг никто из шымкентцев не обращался. Платить или не платить? В департаменте агентства по защите и развитию конкуренции Шымкента не ответили. Пояснив, что люди должны внимательно изучать договоры, которые заключают.

Точка в этой истории ещё не поставлена. Компании, которые уличили в картельном сговоре, могут подать жалобу на постановления суда. На это у них ещё есть время. К слову, их доля на рынке – больше 88%. Когда решение суда вступит в законную силу, им придётся вернуть 70 миллионов тенге, 10 из них – это штраф. Эти деньги направят в бюджет.