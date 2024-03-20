Обращение к абонентам. Новый способ оплаты домофонных услуг

В редакцию нашей газеты обратилась известная в нашем городе сервисная компания, обслуживающая домофоны. Данная компания осуществила переход с 1 января 2024 года на индивидуальные квитанции в связи с изменениями в законодательстве.

В связи с этим, компания хочет разъяснить жителям порядок оплаты услуг и порядок начисления в квитанциях своим абонентам. Мы размещаем открытое письмо — разъяснение данной компании, в котором подробно раскрываются интересующие жителей вопросы.

“Уважаемые Абоненты! Наша компания продолжает обслуживание Ваших домофонов на основании ранее заключенных договоров на Техническое обслуживание с собственниками. Все договоры заключены по результатам голосования участвовавших в собрании собственников, что полностью соответствует нормам законодательства республики Казахстан.

В связи с изменениями в законодательстве, наша компания с 1 января 2024 года перешла на индивидуальные квитанции по оплате сервисного обслуживания домофонов. Услуги за обслуживание домофона больше не включаются в строку ЕПД Энергопоток. В связи с этим, в кассах энергопотока оплаты по квитанциям не принимаются.

Оплатить услуги нашей компании вы можете разными, удобными для Вас способами. Самый простой и удобный — это оплата через мобильное приложение АО “Каспи Банк”. Произвести оплату необходимо через ОТДЕЛЬНУЮ вкладку мобильного приложения, набрав в поисковике коммунальных платежей название нашей организации и указав лицевой счет. Аналогично произвести оплату можно в мобильных приложениях АО “Народный Банк”, АО “Береке Банк”.

Данные способы оплат наиболее современные и удобные:

-низкая комиссия / или её полное отсутствие

-не нужно никуда идти, приложение всегда под рукой в вашем мобильнике

-высокая скорость поступления денег на Ваш лицевой счет

-легкость оплат за своих пожилых родственников и людей, не умеющих производить мобильные платежи.

Как оплатить через мобильное приложение АО “Каспи Банк” 1 из 5

Кроме предложенных способов, оплату за наши услуги принимают в терминалах в кассах Казпочты, АО “Народный Банк”, АО “Береке Банк”. Также на Казпочте вы можете произвести оплату наличными.

Однако, оплата в кассах сопровождается рядом неудобств:

-наличие комиссии,

-очереди,

-зависание терминалов,

-места значительного скопления граждан всегда сопряжены с риском заболеть в периоды обострения респираторных и вирусных заболеваний.

Чтобы свести к минимуму эти неудобства, мы специально для Вас разработали квартальный способ начисления в наших квитанциях. То есть, вы будете получать платежный документ 1 раз в три месяца. Вам не придется каждый месяц ходить в кассу. Произвести оплату можно 1 раз в квартал.

Если Вам удобно производить оплату в нашем офисе, то порядок приема платежей остался неизменным. Мы принимаем платежи в наличной и безналичной форме в рабочее время офиса. Для вашего удобства мы увеличиваем рабочее время офиса: с 08:00 до 19-00 часов. Мы рады встретить Вас по адресу: Тамерлановское шоссе, д.30 (вход со двора).

Также, наши сотрудники в офисе при необходимости помогут вам настроить оплату через мобильное приложение в телефоне.

Если у Вас остались вопросы, мы ответим на любые обращения круглосуточно по телефонам: +77475000943; +77475747405; +77074287979; +77470936353.

В дальнейшем, по мере необходимости, через нашу квитанцию мы будем своевременно информировать Вас о новых появившихся способах оплаты и о других необходимых сведениях.

С уважением, Ваш Строй Мастер Домофоны.”

Редакция газеты публикует текст письма без изменений и сокращений. Надеемся, что данная информация будет полезна жителям нашего города и поможет разрешить возникшие вопросы с оплатой обслуживания домофона. Теперь Вы сможете своевременно оплатить техническое обслуживание, сервисная компания продолжит выполнять свои функции по ремонту, а исправный домофон будет по-прежнему стоять на страже Вашей безопасности.

Редакция отмечает, что безопасность остается приоритетной потребностью человека. При наличии на подъезде работающего домофона человек чувствует себя более защищенным и ощущает чувство комфорта.

Поэтому, обслуживание домофона необходимо доверять специализированным сервисным компаниям, которые находятся на рынке длительное время, знают особенности обслуживания оборудования и зарекомендовали себя как надежная организация.