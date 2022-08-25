Какая судьба ждет ДК «Фосфорник»

Разбитые окна, мусор и кирпичи на полу — трудно поверить что в этом заброшенном здании дворца Фосфорников, всего 6 лет назад звучали детские голоса.

Здесь были открыты кружки по интересам, проходили масштабные фестивали и концерты, приезжали даже звезды из других стран. Местные жители с ностальгией вспоминают как ходили сюда по вечерам смотреть кино, а дети заниматься танцами, спортом и рисованием.

«Все мероприятия в областном масштабе проходили здесь, заходить просто любо было, такие сидения, так комфортно, просто красиво было, такого здания в Шымкенте не было. Нам просто жалко такой дворец», — говорит Уркен Абдреев, ветеран труда.

«С 6 лет я здесь проживаю, помню как все это выглядело, помню фонтаны работали. Жители нашего мкр. не только одного, тут 15,16,17, 18, Север, Восток, это вот крупнонаселенные микрорайоны. Люди приходили в эту парковую зону и здесь с детьми отдыхали«, — говорит Николай Пчельников, житель г.Шымкента.

После того, как бывшего владельца здания, опального олигарха, Тохтара Тулешова посадили, а его имущество конфисковали, здание начали разбирать на части — сняли сидения в зрительном зале, унесли огромную сцену, срезали даже металлические балки под потолком. Наказание за вандализм никто так и не понес.

Здесь стали обитать наркоманы и бездомные. А огромная территория прилегающего парка заросла кустами и деревьями. Этого можно было избежать, если бы акимат принял здание на свой баланс. Но до сих пор Фосфорник «висит в воздухе». Причина, говорят в ТОО «Дархан Групп», компании которая владеет зданием, в том, что у ДК обнаружился долг — 1 миллиард 800 миллионов тенге.

«Есть заключение эксперта специалиста, ущерб составляет 49 миллионов тенге, по украденным балкам, металлу. Сейчас в Дархан Групп проходит анализ финансовой деятельности, а также аудит, и скоро мы должны в первых числах сентября получить заключение. И я думаю, мы выясним откуда этот долг«, — говорит Нургали Досанбаев, директор ТОО «Дархан Group».

Директор предприятия говорит, задолженность липовая. Но доказать этого не может вот уже несколько лет. Местные жители, с надеждой на поддержку, обратились к депутатам. К шымкентцам приехал депутат Мажилиса Азат Перуашев и пообещал помочь.

«Задача номер один очистить от долгов этот объект, каким образом, необходимо ТОО провести через процедуру банкротства, этим занимается комитет в министерстве финансов. Я по началу работ парламента в сентябре переговорю с министром финансов, руководством комитета госкомимущества, комитета банкротства и реабилитации», — говорит Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК.

Когда долги спишут, здание смогут передать на баланс государства, а затем и акимата. Местные жители надеются, что ДК реконструируют, а не построят на его месте очередной торговый дом или жилой комплекс. И у их детей появится возможность посещать кружки и секции не в полуподвальных помещениях, как сейчас, а в настоящем дворце.