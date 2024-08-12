11 комфортных школ планируют сдать в Шымкенте

Депутат Мажилиса Азат Перуашев в рамках рабочей поездки в Шымкент встретился с предпринимателями.

В ходе встречи он выслушал владельцев предприятий и пообещал поднять проблемные вопросы в парламенте.

В Шымкенте строятся 11 комфортных школ. Один из объектов планируется сдать в эксплуатацию уже к началу нового учебного года. Еще три школы откроются в октябре. Специалисты, ответственные за строительство, заверили, что современные образовательные учреждения будут сданы досрочно.

Марат Куанышбаев, региональный руководитель АО «Samruk-Kazyna Construction» по городу Шымкенту: «Согласно проектной сметной документации, школу мы должны были сдать к 15 декабря. Однако благодаря параллельной работе строительной и проектной компаний появилась возможность ввести объект в эксплуатацию в конце сентября. Постараемся завершить строительство в октябре. До конца года планируем завершить строительство 11 школ».

Депутаты Мажилиса, ознакомившись с ходом строительства комфортной школы, отметили высокое качество и темпы работы. Народные избранники подчеркнули, что такие объекты выгодно строить в густонаселенных районах и отметили необходимость разработки эффективного режима для родителей и детей.

Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК: «К сентябрю не успевают, но обещают завершить до конца октября. Здесь возводят стены, там укладываются полы. Такие школы крайне необходимы для южного региона. Ведь дети могут оставаться в школе допоздна, поэтому должны быть созданы все необходимые условия как для детей, так и для родителей».

В ходе рабочей поездки депутат Мажилиса посетил офис «Правительство для бизнеса — Shymkent INVEST». Специалисты ознакомили гостей с проводимыми в центре мероприятиями и обсудили волнующие их вопросы.

Рамиль Амирханов, заместитель директора ТОО Invest Shymkent: «Инвесторы высказывают предложения по подведению инфраструктуры. Они хотят строить инфраструктуру самостоятельно, а затем получать свои деньги в виде субсидий. Мы в свою очередь предложили решение этой ситуации».

Народные избранники пообещали, что все предложения и замечания, высказанные в ходе встречи, будут озвучены на заседании Мажилиса.

Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК: «Да, я вас услышал. Ни одно обращение не останется без внимания. Я все изучу и обязательно передам для рассмотрения в Мажилис. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете обратиться к депутатам нашего Шымкентского филиала. Они передадут их нам».

В рамках визита Азат Перуашев напрямую пообщался с представителями сферы образования, предпринимательства и промышленности, прислушался к их проблемам. Он отметил, что в дальнейшем будет оказывать поддержку местным владельцам бизнеса.