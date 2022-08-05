Казахстанцы не в силах приобрести новые авто, а подержанным уже 20-30 лет

Казахстанцы регистрируют иностранные автомобили в обход законов.

В обход законов работали двое полицейских процессингового центра в Шымкенте. Они разработали преступную схему: ставили на учет автомобили, завезенные из других стран, без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Таким образом они успели поставить на учет 53 машины и нанесли ущерб государству в 320 миллионов тенге. Полицейских задержали.

«В эту преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам Процессингового центра, а так называемые помогайки в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности. Министерство внутренних дел проводит следственные мероприятия которые уже определят роль и место каждого участника этой преступной схемы», — говорит Лаура Жакупова пресс-секретарь МВД РК.

Аналогичные дела расследуются еще в 7 регионах страны, где за последние три года незаконно зарегистрировали больше двух тысяч транспортных средств, на сумму 10 миллиардов тенге.

По словам юриста Сергея Уткина, казахстанцы идут на это вынужденно. Перерегистрировать автомобиль в нашей республике необоснованно дорого, даже в сравнении с другими странами Арменией например, или Грузией. Упор в правительстве делают на собственное производство, но на удешевление транспорта это не влияет. Кроме того, приобрести автомобили казахстанской сборки могут позволить себе немногие — доходы не позволяют. Менять систему нужно, но сделать это непросто.

«Политика нашего правительства, она абсолютно не направлена на людей, которые бы приобретали машины, если бы они дешево стоили, она направлена в поддержку небольших каких-то заводиков которые производят. Мы же в этом таможенном союзе Евразийском, несколько там стран, а у них это все общее, вся политика, поскольку мы в этом союзе, мы менять ничего единолично не можем», — говорит Сергей Уткин юрист.

Поэтому казахстанцам остается перекупать друг у друга старые автомобили, большая часть из которых колесит уже 20, а то и 30 лет, часто чинить их и не рассчитывать далеко на них уехать.

Или залазить в кредиты с грабительскими ставками, чтобы купить новое авто. А между тем, транспорт для казахстанцев не роскошь, а необходимость. В стране с такими большими расстояниями на изношенной машине далеко не уедешь.