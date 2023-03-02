Казахстанцы ездят на старых автомобилях

Портфель автокредитов в Казахстане вырос больше чем на 20%. Правда, брать заёмы, казахстанцы, стали меньше. А увеличение портфеля связано с подорожанием автотранспорта.

Так, если в декабре прошлого года средний размер выданного кредита составил 8 миллионов 400 тысяч тенге, то годом ранее эта цифра была была почти на 1,5 миллиона ниже. А по каждому девятому действующему кредиту допущена просрочка в 90 и более дней.

Из-за дороговизны, обновление автомобиля для многих казахстанцев недоступная роскошь.

«В автосалонах машины с каждым годом дорожают, я слышал в автосалонах новый кобальт, если в прошлом году стоил меньше 6 миллионов сейчас больше 7 миллионов», — говорит автолюбитель.

«Надо внести предоплату, а предоплата это уже дороже того автомобиля на котором я сейчас езжу, даже если я его сейчас продам, ну и машины дорожают», — говорит водитель.

По данным экспертов, в Казахстане насчитывается больше 4 миллионов машин, порядка 70% из них выпущены 10-20 лет назад. Некоторые загрязняют воздух, другие требуют постоянного ремонта и технического обслуживания. А между тем новые, да и подержанные автомобили, только дорожают, растет и процентная ставка на автокредитование. В таких условиях, на то чтобы обновить автопарк потребуется длительное время, за которое автомобили успеют устареть.

«Я прогнозирую где то в районе 15 лет, что мы полностью сможем избавиться от старого автохлама, от старых автомобилей и реинкарнировать наш автопарк. 03,58 условия кредитования до 20% это большие проценты. Нужно внедрить в Казахстане какую-то национальную программу и обговорить это с банками второго уровня чтобы снизить процентную ставку», — говорит Арсен Шакуов президент ОО «Ассоциация Безопасности Дорожного Движения «Общая дорога».

Специалисты уверены, легализация иностранных авто как и программа льготного автокредитования это капля в море и проблему не решит. Говорят, нужно упростить ввоз автомобилей из за рубежа и снизить ставки утильсбора.

«Общая сумма влетает в копеечку, сумма всех сборов может составлять от половины до стоимости целого автомобиля. Именно поэтому есть сложности с обновлением автопарка. Получается что граждане не имеют возможности приобрести бюджетный, качественный, доступный автомобиль», — говорит Шынгыс Темир заместитель председателя правления союза независимого бизнеса Казахстана .

Автомобили для казахстанцев не предмет роскоши а необходимость, ведь преодолеть дальние расстояния на общественном транспорте не получится. Именно поэтому, говорят специалисты, цены на них должны быть доступными.