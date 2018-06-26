Ровно год назад в РК стартовала программа утилизации старых авто. Насколько она получилась успешной?

За 12 месяцев работы программы возможностью сдать старую технику и получить скидку на новое транспортное средство отечественной сборки воспользовались свыше 10 тысяч граждан, сообщают kolesa.kz.

В обмен на скидочные сертификаты ТОО «Оператор РОП» приняло 14 632 старые машины. Из них 13 455 сертификатов уже использованы владельцами на покупку 7 359 казахстанских автомобилей. Больше всего старых авто доставили в приёмный пункт Шымкента, меньше всего — в Атырау.

В обмен на деньги (150 тысяч либо 48 тысяч тенге) у населения было принято 54 249 транспортных средств, вышедших из употребления. Общий размер выплат составил 8.139 млрд тенге.

Итого на сегодня пунктами сбора в РК была принята на утилизацию 68 881 единица автохлама. Средний возраст отправленных на переплавку автомобилей от 25 до 30 лет.

Самой старой машиной, сданной в утиль, стал «Москвич-400» 1946 года выпуска, самой свежей — Lada Granta 2014 года выпуска.