Ущерб владельцам сгоревших автомобилей в Шымкенте выплатит городская штрафстоянка.
В Шымкенте 45 автомобилей, 35 из которых были предназначены для утилизации, сгорели в результате пожара на штрафстоянке.
«15 июля в 01:14 на территории штрафной стоянки для автомобилей произошло загорание автомашины «КамАЗ» с последующим переходом огня на легковые автомашины и на двухэтажное здание расположенного рядом мебельного цеха. Пожар локализован в 02:13 и ликвидирован в 03:05. Общая площадь пожара составила 294 кв.м. (из них — 24 кв.м. крыша мебельного цеха)», — говорится в сообщении, распространенном ЧС по г. Шымкенту.
В результате пожара огнем уничтожены 35 автомобилей, предназначенных для утилизации и 10 автомобилей, которые были оштрафованы.
Из уничтоженных огнем автомашин 10 были изъяты у оштрафованных нарушителей ПДД.
При этом, по словам начальника городской штрафстоянки А. Абдыкадырова, срок хранения 6 из 10 сгоревших машин превысил три года.
«Машины старые, грубо говоря, это автохлам, и за стоянку владельцы этих машин нашему предприятию задолжали суммы, превышающие стоимость их автомобилей», — рассказал А. Абдыкадыров.
Что касается еще четырех машин, то они были доставлены на штрафстоянку недавно.
Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 76 пожарных и 17 ед. специализированной пожарной техники.