Ущерб владельцам сгоревших автомобилей в Шымкенте выплатит городская штрафстоянка.



В Шымкенте 45 автомобилей, 35 из которых были предназначены для утилизации, сгорели в результате пожара на штрафстоянке.



«15 июля в 01:14 на территории штрафной стоянки для автомобилей произошло загорание автомашины «КамАЗ» с последующим переходом огня на легковые автомашины и на двухэтажное здание расположенного рядом мебельного цеха. Пожар локализован в 02:13 и ликвидирован в 03:05. Общая площадь пожара составила 294 кв.м. (из них — 24 кв.м. крыша мебельного цеха)», — говорится в сообщении, распространенном ЧС по г. Шымкенту.



В результате пожара огнем уничтожены 35 автомобилей, предназначенных для утилизации и 10 автомобилей, которые были оштрафованы.



Из уничтоженных огнем автомашин 10 были изъяты у оштрафованных нарушителей ПДД.

При этом, по словам начальника городской штрафстоянки А. Абдыкадырова, срок хранения 6 из 10 сгоревших машин превысил три года.

«Машины старые, грубо говоря, это автохлам, и за стоянку владельцы этих машин нашему предприятию задолжали суммы, превышающие стоимость их автомобилей», — рассказал А. Абдыкадыров.



Что касается еще четырех машин, то они были доставлены на штрафстоянку недавно.