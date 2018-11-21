Два года назад в Казахстане запустили Программу утилизации старых машин. За это время сдали 83 268 автомобилей, а «Оператор РОП» отправил гражданам за них 9 млрд 438 млн 672 тыс. тенге, сообщают kolesa.kz.

Лидерство по сдаче старого транспорта удерживает Шымкент, где приняли 12 390 единиц техники. Утилизаторы подсчитали, что в основном сдаются на переработку автомобили в возрасте от 25 до 30 лет. Самым старым за эти годы стал «Москвич-400» 1946 г. в., а самым молодым — Lada Granta 2014 г. в.

Согласно условиям госпрограммы, за сданные легковые машины их владельцы могут получить два вида компенсации:

150 тысяч тенге за полную комплектацию

48 тысяч тенге за неполную.

Кроме того, 26 июня 2017 года в Казахстане заработала Программа скидочных сертификатов. По ней взамен сданного автохлама граждане получают сертификаты на покупку нового транспортного средства казахстанского производства. Размер скидки варьируется от 315 до 650 тысяч тенге, в зависимости от категории отправляемого на утилизацию автомобиля.

И опять-таки год назад, в 2017-м, в Карагандинской области запустили завод по утилизации транспортных средств, вышедших из употребления. За год работы на нём пустили в шредер 57 785 машин.