Кто должен применять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных?

На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено Налоговым кодексом.

Под денежными расчетами понимаются расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей.

Мобильными платежами признаются безналичные платежи, инициированные в электронной форме в пользу физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица в оплату за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг, получаемые посредством мобильного приложения или иного оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием штрихового кода.

При приеме платежа через электронную торговую площадку (веб сервисы БВУ, Kaspipay, Каспи Магазин и.д.)с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей продавец обязан выдать чек на сумму, уплаченную за товар, работу и услугу в день совершения покупки.

Не распространяется обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных на денежные расчеты:

1) физических лиц;

2) адвокатов и медиаторов;

3) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом;

4) Национального Банка Республики Казахстан;

5) налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования;

6) банков второго уровня.

Лица, указанные в подпункте 5), при осуществлении денежных расчетов применяют ККМ без функции передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.

При приобретении покупателем товаров (услуг, работ) продавцом товаров (услуг, работ) осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

В соответствии с пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса чек онлайн-ККМ также по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный номер (далее – ИИН) покупателя (клиента), получателя.

С 2022 года налогоплательщикам, применяющим онлайн-ККМ, модели которых включены в государственный реестр, необходимо перепрограммировать ККМ, добавив функцию ввода ИИН покупателя.

Чек контрольно-кассовой машины должен содержать следующую информацию:

1) наименование налогоплательщика;

2) идентификационный номер налогоплательщика

3) заводской номер контрольно-кассовой машины;

4) регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;

5) порядковый номер чека;

6) дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

7) цену товара, работы, услуги за единицу;

8) фискальный признак;

9) наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных;

10) наименование товара, работы, услуги;

11) количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения;

12) общую сумму продажи товара, работы, услуги;

13) сумму налога на добавленную стоимость с указанием ставки по облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотам по реализации товаров, работ, услуг – в случае, если налогоплательщик является плательщиком налога на добавленную стоимость;

14) адрес места использования контрольно-кассовой машины;

15) штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке контрольно-кассовой машины.