Кто должен применять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных?

На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено Налоговым кодексом.
Под денежными расчетами понимаются расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей.
Мобильными платежами признаются безналичные платежи, инициированные в электронной форме в пользу физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица в оплату за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг, получаемые посредством мобильного приложения или иного оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием штрихового кода.
При приеме платежа через электронную торговую площадку (веб сервисы БВУ, Kaspipay, Каспи Магазин и.д.)с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей продавец обязан выдать чек на сумму, уплаченную за товар, работу и услугу в день совершения покупки.
Не распространяется обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных на денежные расчеты:
1) физических лиц;
2) адвокатов и медиаторов;
3) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом;
4) Национального Банка Республики Казахстан;
5) налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования;
6) банков второго уровня.
Лица, указанные в подпункте 5), при осуществлении денежных расчетов применяют ККМ без функции передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.
При приобретении покупателем товаров (услуг, работ) продавцом товаров (услуг, работ) осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.
В соответствии с пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса чек онлайн-ККМ также по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный номер (далее – ИИН) покупателя (клиента), получателя.
С 2022 года налогоплательщикам, применяющим онлайн-ККМ, модели которых включены в государственный реестр, необходимо перепрограммировать ККМ, добавив функцию ввода ИИН покупателя.
Чек контрольно-кассовой машины должен содержать следующую информацию:
1) наименование налогоплательщика;
2) идентификационный номер налогоплательщика
3) заводской номер контрольно-кассовой машины;
4) регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;
5) порядковый номер чека;
6) дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) цену товара, работы, услуги за единицу;
8) фискальный признак;
9) наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных;
10) наименование товара, работы, услуги;
11) количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения;
12) общую сумму продажи товара, работы, услуги;
13) сумму налога на добавленную стоимость с указанием ставки по облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотам по реализации товаров, работ, услуг – в случае, если налогоплательщик является плательщиком налога на добавленную стоимость;
14) адрес места использования контрольно-кассовой машины;
15) штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке контрольно-кассовой машины.