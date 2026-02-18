Безналичный расчет или наличка: что выбирают казахстанцы

Рекорд по использованию безналичных платежей установили казахстанцы. Их доля достигла 87%, а объём операций за год вырос почти на 13%.

Чаще всего казахстанцы расплачиваются смартфонами, за прошлый год через них прошло почти 150 триллионов тенге, это около 80% всего безналичного рынка. В выборе способа оплаты QR-код или карта уверенно лидирует первый. Через QR за год проведено более 19 триллионов тенге, тогда как через POS-терминалы около 18 триллионов.

Эксперты отмечают, что безналичные платежи прочно вошли в повседневную жизнь и с каждым годом становятся всё удобнее. При этом на предпринимателей давят и регуляторные органы, стимулирующее переход на безналичный расчёт, для прозрачности сделок. Наличные деньги полностью не исчезли, ими чаще пользуются пенсионеры и те, кто не привык к цифровым платежам, в основном в магазинах у дома или при оплате бытовых услуг. Но крупные сделки всё чаще проводятся в безналичном формате.

«Пока не будет каких-то альтернативных вариантов, но я знаю, что по крупным каким-то сделкам часть есть там и криптовалюта есть, и наличные доллары. Я уже говорю о путях, которые обходят, чтобы легально, допустим, не оплачивать или прятать полную стоимость. Сколько бы государство ни старалось, всегда будут лазейки. С одной стороны. А с другой стороны, сколько бы лазеек ни было, все равно уже доминирующая, подавляющая, конечно, объем сделок, это все в безнале», — Расул Рысмамбетов, финансист.

Для бизнеса безналичный расчёт означает дополнительные расходы, комиссии банков, проценты за POS-терминалы и другие услуги. Тогда как покупатели уже привыкли к безналичной оплате и всё чаще делают выбор в пользу удобства. В такой ситуации предприниматели вынуждены делать выбор.

«Ты оцениваешь это с точки зрения того, рентабелен твой бизнес или не рентабелен. Переход на наличности как по тебе скажется? То есть, понесут к тебе, готовы они к тебе понести наличные? Или они готовы отказаться от твоих услуг, и идти к твоему конкуренту, который пользуется безналичными платежами», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

При этом усиливается регулирование в сфере оборота денег. Уже сейчас фискальщики мониторят мобильные переводы, а с будущего года будут сверять доходы и расходы казахстанцев.