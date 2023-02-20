Осторожно! От лже-косметологов пострадали 6 жительниц Шымкента

Жители Шымкента становятся жертвами лже-косметологов и пластических хирургов. Многие из «специалистов» работают без лицензии и даже намека на медицинское образование.

Но это не мешает им принимать десятки доверчивых клиенток. По данным фармконтроля, за последний год к ним поступило 6 жалоб на некачественное оказание косметологических услуг.

Женщины хотели изменить форму бровей, сделать блефаропластику,удалить бородавки, убрать брыли на лице и подтянуть овал. Вместо желаемого результата клиентки получили гноящиеся швы, шрамы и перекошенное лицо. После проверки выяснилось, на бьюти-шарлатанов составили протокол и направили его в департамент полиции.

Алмагуль Кенжаханова, и.о. руководителя департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК г.Шымкента:

«Лишения лицензии у нас предусмотрено законом, его может только суд лишить. Мы можем только инициировать. Поэтому в нашу компетенцию не входит лишение лицензии. Были приняты меры административного характера и предписание первому руководителю. Соответственно, по результатам проверок, мы еще направляем в департамент полиции для дачи правовой оценки».