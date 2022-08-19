Многонациональный Шымкент. Как живут поляки

Пани Жанна, так представляется нам жительница Шымкента, она же представитель польского народа. Журналисты нашего издания побывали в гостях у польской семьи.

Поляки как и другие этносы, в нашем городе живут мирно и дружно! Хранят свои традиции и культуру, а также уважают и другие народы. К слову, выучить язык польский сложно, но возможно!

Массовой депортации поляков в Казахстан исполняется почти 80 лет. Из западных районов Украины в Казахстан в довоенные годы было депортировано от 40 до 95 тысяч поляков (точное число не установлено).

«Мы не считаем что мы живем в чужой стране, это мой город. У меня никогда даже мысли не возникало, что я другая. Мы выросли со всеми вместе. Живем мирно и дружно, наша Родина — Казахстан. А вот что пережили наши предки, конечно, врагу не пожелаешь. Наша бабушка рассказывала, как казахский народ принял их во время гонений, без слез вспоминать это сложно«,- говорит Жанна Гадецкая.

Польский этнос в Казахстане создал союз поляков Казахстана, в который включает 13 культурных центров. Основные задачи этого союза культурно-просветительная работа, возрождение и сохранение языка, обычаев, традиций и культуры нации, налаживание связей со своей исторической родиной, пропаганда национального творчества.

В мире и согласии в Казахстане живут сотни национальностей, а в Шымкенте в единстве живут десятки народов, которые никогда не делятся, но при этом всегда помнят свои исторические корни.