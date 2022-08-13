Задержан мошенник «помогавший закрывать» кредиты в Туркестанской области

По словам потерпевшей ранее имевший судимость местный житель, обещал погасить кредит в размере 3 млн тенге.

С заявлением в полицию обратилась женщина,у неё аферист выманил 380 тысяч тенге. Однако спустя пять месяцев так и не дождалась ни обещаного, ни возврата денег.

Полицейские провели оперативно профилактические мероприятия и задержали подозреваемого.

Как выяснилось, подозреваемый, зная, что у односельчанки имеются кредиты в банках, предложил ей погасить долг через своих знакомых. Мужчина пояснил, что поможет закрыть трехмиллионный кредит, а после забрал деньги и копии документов. Полученные путем мошенничества деньги он затем потратил на собственные нужды.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование.