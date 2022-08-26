«Мы- счастливые дети!». В Шымкенте начали отмечать День Конституции

Ко Дню Конституции в Шымкенте с размахом прошел праздник «Біз бақытты баламыз»- «Мы счастливые дети».

Мероприятие было организовано для детей представителей этнокультурных объединений, собщает OTYRAR. Также организаторы постарались охватить детей разных этносов из густонаселенных жилых массивов расположенных на окраине мегаполиса/

Приглашенные на праздник «Мы — счастливые дети», с удовольствием смотрят зажигательную концертную программу. Организаторы — управление внутренней политики и по делам молодежи, пригласили на торжество лучшие творческие коллективы Шымкента. Дети прыгали на батутах, играли со сказочными персонажами, общались со сверстниками.

«Смешарики пришли, девочки танцевали национальные танцы, все так понравилось. Спасибо всем за такой чудесный праздник«,-говорит Айзере Спатай.

Праздник приурочен ко Дню Конституции и Году детей. Представители 17 этнокультурных объединений Шымкента постарались предугадать желания детей, проживающих в отдаленных жилых массивах. Бесплатное мороженое, сладкая вата, попкорн и весёлые игры.

Азиза Исаева, руководитель учреждения общественного согласия при управлении внутренней политики и по делам молодежи:

«Мы попытались выполнить желания детей. Им необходимо наше внимание, забота, любовь. Дети — наше будущее. Мы постарались, сами видите, дети довольны. Мы организовали праздничную программу таким образом, чтобы было весело и познавательно. Как мы воспитаем детей, что мы им привьём в этом возрасте, очень важно».

Организаторы заверили, до конца года еще не раз пройдут полезные, познавательные встречи и праздники для шымкентских мальчишек и девчонок