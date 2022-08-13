Неприятности ЖКТ

В той или иной степени проблемы с желудочно-кишечным трактом возникают у каждого человека. Изжога, горечь во рту, вздутие живота, запоры – насколько опасны эти неприятности и почему они возникают?

В каждом конкретном случае ответить на вопросы может только специалист. А мы пробежимся по медицинским источникам, чтобы понять общие, наиболее частые причины.

Горечь во рту – симптом знакомый тем, у кого есть какие-то патологии, связанные с желчным пузырем, печенью, желчными протоками, органами системы пищеварения. Причиной измененного вкуса могут стать острая, жирная или пряная пища, лекарственные препараты. Постоянная горечь во рту (и не только после еды) говорит о серьезном заболевании, требующем правильной диагностики и лечения.

Главной причиной этих неприятных ощущений является заброс желчи в пищевод, который происходит при неправильной работе печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Справка

Желчь – это пищеварительная жидкость, которая вырабатывается печеночными клетками и накапливается в желчном пузыре. Затем она поступает в двенадцатиперстную кишку, где участвует в процессе пищеварения. Желчный секрет имеет характерный горький вкус. В сутки печень человека выделяет до 1 литра желчного секрета. Если по тем или иным причинам происходит застой в пузыре или протоках, то новые порции желчи, не находя места, выталкивают застоявшийся секрет в желудок и пищевод. Человек начинает ощущать во рту горький привкус.

От того, когда появляется горечь во рту, можно предположить, чем вызван этот симптом.

Горечь при физической нагрузке (она также сопровождается тяжестью в правом боку) может говорить о заболевании печени.

По утрам – этот звоночек предупреждает о возможных проблемах с печенью и желчным пузырем.

После употребления слишком тяжелой, жирной пищи, переедания – вероятны заболевания желчного пузыря, желчных протоков, печени.

Горечь появляется после любого приема пищи – заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, некоторые патологии печени.

Кратковременная горечь во рту может возникать во время стрессовой ситуации или использования лекарственных средств, оказывающих влияние на печень и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Постоянная горечь во рту – серьезный симптом, сопровождающий желчнокаменную болезнь, холецистит, эндокринные или психические заболевания и даже онкологическое заболевание желудочно-кишечного тракта.

Изжога

Если ваша каждодневная жизнь – сплошная беготня и суета, утром не хватает времени на завтрак, полноценный обед заменяют выпечка и кофе, а время расслабиться и от души поесть появляется только во время позднего ужина, то неудивительно, что возникает изжога.

Справка

Изжогой называют ощущение жжения за грудиной. Ее наиболее частая причина – гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), когда кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и раздражает его слизистую оболочку. Это происходит, если нижний сфинктер пищевода (круговая мышца, которая отделяет его от желудка) слишком расслаблен. Изжога может указывать и на другие патологии ЖКТ: хронический гастрит с повышенной секрецией, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит и холецистит, дискинезия желчевыводящих путей и др.

Какой бы ни была причина изжоги, вот рекомендации, которые однозначно пойдут на пользу:

* питайтесь правильно, ограничьте употребление жирной, острой и соленой пищи;

* старайтесь поменьше есть шоколад, пить кофе, алкоголь, газированные напитки;

* ешьте не наспех, а спокойно, тщательно пережевывайте пищу;

* после еды не ложитесь спать сразу, не поднимайте тяжестей и не наклоняйтесь;

* носите одежду, не сдавливающую брюшную полость;

* следите за своим весом;

* бросьте курить.

Изжога – явление настолько частое, что мы привыкли справляться с ней, что называется, подручными средствами. Чаще всего это сода. Пищевая сода действительно помогает при изжоге: она нейтрализует кислоту желудочного сока.

Обычно используют раствор половины чайной ложки соды в стакане воды. Но это средство дает лишь кратковременное облегчение, и врачи предупреждают, что вслед за этим изжога может усилиться.

Для максимально эффективного решения проблемы нужно посоветоваться с доктором, который и назначит лечение. Чаще всего это препараты, нейтрализующие кислоту желудочного сока и создающие защитный барьер на поверхности желудка. Их принимают по мере надобности – при приступе изжоги, после еды или на ночь.

Метеоризм

Метеоризм – явление, которое развивается из-за нарушения пищеварения и сопровождается скоплением газов в кишечнике. При этом возникает увеличение живота в объеме, человек страдает от неприятного чувства распирания изнутри. Как правило, состояние временно облегчается после выхода газов. Обратиться к врачу стоит, если повышенное газообразование сопровождается такими симптомами, как диарея, запор, выраженный болевой синдром, ухудшение состояния кожи и волос.

Перечисленные признаки характерны для заболеваний пищеварительной системы – энтероколита, дисбактериоза, инфекционных болезней толстого кишечника и других. Чтобы своевременно выявить эти патологии и начать лечение, посетите гастроэнтеролога.

Хотя вздутие живота чаще свидетельствует о наличии болезней желудочно-кишечного тракта, иногда оно обусловлено более безобидными причинами, среди которых употребление продуктов, стимулирующих газообразование: черного хлеба, пива, кваса и других продуктов, вызывающих брожение, бобовых, капусты, большого количества углеводов, жиров.

Пищевые привычки. При торопливом приеме пищи, недостаточно тщательном пережевывании и быстром проглатывании, курении и разговоре во время еды в желудок попадает больше воздуха. Его часть выводится с помощью отрыжки, остальной газ перемещается в кишечник, вызывая метеоризм.

Старческий метеоризм. После 50-60 лет кишечник несколько удлиняется, а его мышечная стенка атрофируется, что способствует задержке газов. С возрастом уменьшается количество активных кишечных желез, на фоне ухудшения переваривающей функции пищеварительных соков усиливается газообразование.

Беременность. Метеоризм наиболее часто возникает во втором-третьем триместрах беременности и связан как с усиленным газообразованием, так и замедленной эвакуацией газов из кишечника. Увеличение матки при беременности сопровождается усилением ее давления на другие органы брюшной полости, что нарушает их работу.

Запор

Запор – еще одна достаточно деликатная, но при этом широко распространенная сегодня проблема. Если раньше запоры считались «привилегией» старых людей, то сейчас от них страдают и совсем молодые люди. Причина все та же – нездоровый образ жизни современного человека.

Предрасположенность к запорам возникает у людей с сидячей работой, пропускающих завтрак, питающихся «на бегу» фастфудом, испытывающих постоянный стресс. Многие молодые офисные работники сейчас узнали себя.

Проктологи предупреждают: у человека, который не привык в молодости с утра опорожнять кишечник, игнорировал позывы на дефекацию, например, из-за спешки на работу или позднего просыпания, со временем снижается чувствительность рецепторов прямой кишки, и вероятность страданий от запоров с возрастом увеличивается.

Справка

Давайте проясним, когда можно говорить о запоре. Запором называют нерегулярное, менее 1 раза в 2-3 дня, опорожнение кишечника в течение двух и более недель. Частота стула зависит как от качества и количества еды, так и от состояния нервной системы. Другими признаками запора являются трудности, испытываемые при дефекации из-за плотного сухого кала, который травмирует стенки прямой кишки, иногда вызывая кровотечения. Если для опорожнения кишечника приходится длительно и сильно тужиться, это тоже называется запором.

В идеале в туалет нужно ходить каждое утро. Это должен быть естественный процесс, не вызывающий трудностей.

Вот несколько несложных правил, которые в прямом смысле слова облегчат вашу жизнь.

Во-первых, нужно пить достаточное количество жидкости – 1,5-2 литра в сутки.

Во-вторых, предпочитать пищу с большим количеством клетчатки, пищевых волокон, которые не перевариваются в пищеварительном тракте и способствуют моторике гладкой мускулатуры кишечника. К такой пище относятся сырые овощи и фрукты, всевозможные крупы, отрубной хлеб.

Для правильной работы кишечника нужна двигательная активность. Утром, проснувшись, не валяйтесь в кровати, а сделайте легкую гимнастику. Если ваша сидячая работа в пределах получаса ходьбы, отправляйтесь на нее пешком.

Обеденный перерыв не проводите за разговорами в курилке, а прогуляйтесь по улице. При любой возможности ходите, плавайте, танцуйте, занимайтесь несложными упражнениями на тренажерах.

При склонности к запорам займитесь самомассажем живота по часовой стрелке, который делается в постели сразу после просыпания примерно 10 минут. Еще одно действенное упражнение – втяните носом воздух и одновременно втяните живот, а затем резко выбросьте живот вперед с одновременным резким выдохом.

Специалисты рекомендуют для вызова стула воспользоваться несколькими способами: выпить натощак стакан холодной воды, съесть зеленый огурец, яблоко или чернослив, посидеть на корточках. А вот тужиться при дефекации надо очень осторожно. Сильное напряжение может привести не только к развитию геморроя и появлению трещин заднего прохода, но и к кровоизлиянию в мозг.

Немедленно обратиться к врачу нужно, если запор возник внезапно, без видимых причин, сопровождается болями в животе, появлением посторонних примесей в кале, если есть родственники, страдающие тяжелыми заболеваниями кишечника.

Яна КОТТ

По материалам открытых источников