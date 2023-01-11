Лето зимой. Как помочь цветам и растениям пережить зиму?

За окном – зима, а в доме – лето.

Комнатные растения не только украшают домашний интерьер, но и помогают создать ощущение яркого лета, когда за окном все так уныло и серо.

Как правильно ухаживать за домашними цветами зимой, вопрос важный. Здесь действительно много тонкостей, о которых знают любители растений и делятся этими знаниями с новичками.

Рекомендации по уходу за комнатными цветами зимой

Обратите внимание на следующие моменты:

поливайте растения отстоянной и чуть теплой водой, чтобы сберечь корни;

поддерживайте нормальную влажность воздуха: поставьте в комнате увлажнитель или несколько емкостей с чистой водой рядом с цветами, или повесьте на батарею влажное полотенце;

берегите растения от сквозняков, не оставляйте возле открытого для проветривания окна, следите, чтобы листья не соприкасались с оконным стеклом; самые нежные экземпляры лучше перенести в глубь комнаты;

при необходимости пользуйтесь фитолампами. Если же такой возможности нет, то поставьте цветы на самые светлые подоконники, протирайте оконное стекло, чтобы оно лучше пропускало свет;

если необходимо пересадить растение, пользуйтесь более щадящим способом перевалки, когда корни помещают в новый горшок вместе со старым земляным комом. Исключение: загнивание корней, когда надо провести полноценное пересаживание с полной заменой грунта;

если подоконники в квартире холодные, подложите под горшки куски пенопласта, теплой ткани или обработанные обрезки досок.

Если вы решили приобрести новое комнатное растение, не забывайте утеплить его, прежде чем везти домой. Обязательно необходимо укрытие в виде коробки или плотного пакета, а также нескольких слоев пленки или нетканого укрывного материала. Пересылать цветы почтой в холодное время года не рекомендуется. Но некоторые культуры, например, кактусы, вполне могут справиться с краткосрочными низкими температурами.

Вторая жизнь звезды

Только что минули новогодние и рождественские праздники. Как правило, к этому времени расцветает пуансеттия, еще ее называют «рождественская звезда». Считается, что этот цветок обладает целительной силой, приносит в дом удачу и создает позитивную атмосферу. Кроме того, растение очень эффектное, поэтому его всегда охотно дарят и покупают.

Пуансеттии зацветают ближе к зиме и в это время массово поступают в продажу. Покупать их лучше в цветочных магазинах, то есть в закрытых помещениях. Эти растения плохо переносят холода, поэтому не стоит брать их на рынках или в уличных цветочных рядах. В этом случае есть риск получить растение с подмерзшими корнями.

Во время цветения – а это декабрь-февраль – подкармливать растение не нужно. Достаточно обеспечить комфортную температуру. Пуансеттия не любит сухой и жаркий воздух. Оптимальная температура в период цветения – 18-22 градуса. Поэтому найдите для растения самое прохладное место в доме, но вместе с тем защитите его от сквозняков – их нежная «звезда» не переносит. Если в комнате слишком сухо, то хотя бы раз в день опрыскивайте растение обычной водой из пульверизатора.

Грунт в горшке всегда должен быть немного влажным. Придерживайтесь золотой середины: не допускайте пересыхания и не превращайте почву в болото. Пуансеттию поливают под корень водой комнатной температуры по мере подсыхания верхнего слоя грунта.

Зимний цветок хоть и любит достаточно освещенные места, но хорошо себя чувствует в условиях короткого светового дня, поэтому использовать дополнительное освещение для него не нужно.

Период цветения у пуансеттии длится примерно 3-4 месяца. После этого она постепенно сбрасывает листву. Глядя на голые ветки можно подумать, что растение погибло. Но это не так – оно ушло в спячку, и в ваших силах подарить ему вторую жизнь.

Когда сброшены все листья, нужно сменить схему ухода. Возьмите острые ножницы или секатор и отрежьте все веточки и побеги на уровне приблизительно 15 см от почвы.

Найдите темное прохладное место подальше от батарей и других источников тепла. Идеально на период спячки обеспечить ей температурный режим 12-14 градусов. Оставьте пуансеттию в покое до мая. Достаточно редко, буквально раз в 7-10 дней, слегка увлажняйте почву, наливая под корень 50-100 мл воды.

В мае достаньте горшок из темноты и начните ухаживать за «рождественской звездой», чтобы увидеть ее цветение к Новому году. Снова поставьте растение на теплый подоконник с ярким и рассеянным светом.

Возобновите поливы. Увлажнять грунт в горшке с пуансеттией нужно так же, как и в период цветения. То есть следите, чтобы он всегда был умеренно влажным, и не допускайте пересыхания или чрезмерного полива. А также нужно ежедневно опрыскивать появившуюся листву.

В это время растение стоит подкормить удобрениями с равномерным распределением азота, фосфора и калия. Подойдут и специальные средства для зимних растений или суккулентов. Норма расхода и дозировка различается в зависимости от производителя и указана на упаковке. Продолжайте подкормку вплоть до октября-ноября. Как только растение выпустит бутоны, внесение удобрений следует прекратить. Оно уже вошло в силу и готовится снова порадовать вас своими алыми «звездами».

Тропические гости.

Орхидеи, еще совсем недавно считавшиеся у нас экзотическими недоступными красавицами, теперь не такая уж редкость на наших подоконниках. Эти тропические растения любят тепло и влажность, а с приходом зимних холодов их комфортные условия могут нарушиться. Поэтому уход за орхидеями зимой отличается от летнего.

Прежде всего позаботьтесь о достаточном освещении. Орхидеи любят яркий свет, однако держать их под прямыми солнечными лучами тоже не нужно. Лучше поставить их на окнах, выходящих на северную и восточную стороны.

Избегайте сквозняков – это одна из причин, по которой у орхидеи опадают бутоны. Но и перегрев также плохо влияет на растение. Одним словом, эти заморские гости – большие неженки.

Проверяйте корни. В зимние месяцы надо регулярно проверять, не стали ли корни орхидей сухими и серыми. Если такое случилось, цветку нужно больше воды. На это также укажут сморщенные листья. В таком случае вы можете либо увеличить количество воды, либо частоту поливов.

Еще одни тропические гости – кактусы и суккуленты – зимой тоже нуждаются в смене режима. Лучше всего поместить их на утепленную лоджию или балкон с температурой в пределах 5-12 градусов и не поливать вообще. Если же растения остались в квартире, то необходимо примерно раз в месяц увлажнять почву в горшке, чтобы они не теряли влаги из-за сухого воздуха. Подкормки следует полностью исключить.

Цветущие суккуленты (каланхоэ, декабрист, некоторые виды крассул) поливайте и подкармливайте в обычном режиме.

Вперед за семенами!

На дворе середина зимы, а дачники уже думают о новом посадочном сезоне. Им известно, что хороший урожай начинается с хороших семян.

У большинства опытных огородников, скорее всего, уже образовался собственный «банк семян». Там хранится «потомство» самых сладких помидоров, самых нежных огурчиков, а также лучших перцев, баклажанов, капусты – в общем, всех овощей, которые уже успели порадовать своим вкусом. Если вы начинающий дачник, то у вас есть два пути. Первый – войти в доверие к опытному соседу и попросить у него тех самых лучших семян. Второй – отправиться в надежный магазин за заветными пакетиками.

Подчеркиваем, отправляйтесь именно в специализированные магазины. Они обеспечивают необходимые условия для хранения своей продукции и заинтересованы в продаже качественного товара.

Кроме того, большим плюсом таких магазинов являются их работники: компетентные консультанты помогут правильно выбрать семена, подходящие для наших условий.

Покупая семена, обратите внимание на упаковку: она должна быть плотной и целой, а изображения и надписи на ней – четкими. Кроме того, упаковка должна предоставлять потребителю следующую информацию: наименование и контакты производителя; наименование сорта; описание культуры, а также указание основных агротехнических требований к посадке и уходу; количество семян (указывается в штуках или граммах); номер партии продукта; дата фасовки и срок годности. Говоря о сроках годности материала, стоит уточнить, что это, скорее, гарантия всхожести, которую дает производитель для своей продукции. Некоторые семена могут быть пригодными к посадке в течение многих лет.

Если семена хранились правильно, то высокая всхожесть различных культур гарантирована в следующий период:

фасоль, бобовые – 4-6 лет;

кукуруза, лук-батун, репчатый лук и сельдерей – 1-2 года;

редиска, брюква, помидоры, разные виды капусты – 4-5 лет;

кабачки, огурцы и такие бахчевые культуры, как дыни и арбузы, сохраняют всхожесть 6-8 лет;

морковка, горох, болгарский перец, укроп, фенхель, салат – 3-4 года

баклажаны, цветная капуста, репа, кольраби, свекла – 3-5 лет; щавель, семена петрушки, лука-порея,кориандра, шпината хранятся 2-3 года.

Это ориентировочные сроки, но существуютсорта, которые при правильном хранении сохраняют активность еще 3-5 лет сверх гарантийных сроков. Например, семена некоторых видов помидоров остаются годными до 10 лет.

Чем отличаются семена гибридов? Такие культуры обычно берут от своих «родителей» самое лучшее. Кроме того, они позволяют собрать равномерный урожай, состоящий из плодов одинакового цвета, размера и формы. О том, что из приобретенных семян вырастет прямой наследник нескольких сортов, говорит пометка «F1» на упаковке. Иногда на пакетике можно обнаружить букву «S», которая говорит, что содержимое представляет собой элитную продукцию. Минус гибридов заключается в том, что самим собрать пригодные к посеву семена невозможно. Если сорт вам понравился, то в следующем году придется снова отправляться за ним в магазин.

Совет от дачников.

Купленные семена можно проверить на всхожесть еще до того, как закладывать рассаду.

Существует несколько способов.

Быстрый. Семена помещаются в воду. На этом этапе часть содержимого пакетика остается на дне, а остальное всплывает. Семечки, которые находятся на поверхности, считаются браком.

Долгий. Десяток проверочных семян помещают на мокрый ватный диск и накрывают сверху таким же. Экспериментальный материал помещают поблизости от обогревателя. Недельное ожидание покажет фактический результат.

Благоприятные дни

для посева семян в январе 2023 года.

Огурцы – 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30.

Перец, баклажаны – 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30.

Капуста – 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30.

Томаты – 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30.

Корнеплоды – 16, 17, 28, 29, 30.

Зелень разная –

16, 17, 24, 25, 28, 29, 30.

Яна КОТТ