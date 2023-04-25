Летняя бьюти-рутина: как спасти себя от шымкенсткого солнца

Вторая половина весны у нас – время, когда практически наступает лето.
Ранние рассветы, поздние закаты, солнце висит в небе по полусуток точно и уже припекает, а то ли еще будет. Впереди – минимум полгода жары и суши. Это непростое время для природы, да и для нас с вами. Оно требует особой заботы о себе. Об особенностях ухода за кожей и волосами, когда солнце недвусмысленно повернуло на лето, сегодня и поговорим.
Перебираем косметичку
Очевидно, что летняя уходовая косметика отличается от зимней по своему составу и предназначению. Зимой основной упор мы делаем на питание кожи, ее защиту от холода и ветра. Отдаем предпочтение жирным косметическим продуктам, которые наносим плотным слоем перед тем, как выйти на улицу.
Летом все должно быть гораздо легче. Приходится не пользоваться слишком плотными по текстуре косметическими средствами, иначе не избежать образования на коже пленки, которая создаст «парниковый эффект». Вот тогда неизбежно появятся высыпания, да и ходить весь день, словно в силиконовой маске, тяжело.
В жаркий период уберите из своей косметички жирные плотные кремы, замените их на легкие гели, сыворотки, флюиды, эмульсии или даже спреи на водной основе.
Одна из главных задач летней косметики – защита кожи от ультрафиолетового излучения. Чтобы не перегружать кожу, выбирайте средства с набором функций «2 в 1». Например, тональная основа с УФ-фильтром, а не отдельно тональный крем и солнцезащитное средство.
Начнем с макушки
Волосы в жару нуждаются в неменьшей заботе, чем лицо и тело. Конечно, если вы хотите, чтобы они были в прекрасном состоянии, а не напоминали выгоревшую мочалку.
И здесь так же, как в случае с кожей, первое дело – защита от солнечных лучей и обезвоживания. Летом обязательно пользуйтесь средствами с SPF-защитой и головными уборами. И это вне зависимости от того, находитесь вы на природе или бегаете в заботах по городу.
Головные уборы выбирайте легкие, пропускающие воздух. Покупая панаму или кепку на лето, обязательно проверьте, чтобы в ней были отверстия для вентиляции, чтобы материал «дышал», то есть был натуральным – хлопок, лен, соломка.
Откажитесь от сложных, требующих применения плотных средств, укладок. Летние прически должны быть легкими и объемными, чтобы коже было легче дышать, и она меньше потела. Обратите внимание на небрежные растрепанные пучки с использованием модных заколок и платков.
Как можно реже пользуйтесь горячими плойками и фенами. По возможности меньше окрашивайте волосы химическими красителями. Если собираетесь сделать химическую завивку, то поспешите, пока еще не совсем жарко и отдайте предпочтение биосоставу.
Когда приходится мыть голову каждый день, потратьтесь на менее агрессивный легкий шампунь.
Не забывайте, что волосам необходимо активное увлажнение, поэтому 2-3 раза в неделю делайте увлажняющие маски. Для приготовления домашних масок для волос используйте кисломолочные продукты, сок алоэ, моркови, огурца. Рекомендуется выдержать их на волосах около 20-30 минут, а затем тщательно смыть прохладной водой.
Обратите внимание на кокосовое масло. Об уникальности его действия на наши волосы говорят многие специалисты. Наносить масло на волосы рекомендуют как до, так и после мытья (во втором случае лишь на кончики, растерев несколько капель между ладонями).
Нанесение тонкого слоя кокосового масла на пряди перед использованием инструментов для укладки не только питает влажные волосы и удерживает немного влаги, но и создает защитный слой.
А еще кокосовое масло для волос действует как несмываемый кондиционер. Оно делает волосы более мягкими и шелковистыми, восстанавливает блеск поврежденных волос. Если нанести масло после мытья головы, волосы станут гладкими и блестящими.
Применение кокосового масла перед мытьем также имеет свои преимущества. Оно обеспечивает волосам так называемое зонтичное покрытие и не дает вредным химическим веществам, содержащимся в шампуне, изменять текстуру волос. Нанесите теплое кокосовое масло на голову и хорошо помассируйте перед тем, как мыть голову.
Пятна от солнца
Многие люди летом сталкиваются с неприятной проблемой – появлением на коже пигментных пятен. Особенно это беспокоит женщин, трепетно относящихся к своей внешности. Чаще такая пигментация возникает у тех людей, к кому быстро «прилипает» загар. С возрастом эта проблема усугубляется. Если в молодости девушка, побывав на солнце, гордилась ровным золотистым загаром, то, повзрослев, она может заметить, что кожа после солнечных ванн покрывается неоднородными темными пятнами.
Появлению пигментации на коже могут способствовать и проблемы со здоровьем, такие как сбой гормонального фона, заболевания печени и др. Чтобы снизить вероятность появления пигментных пятен, старайтесь не загорать на открытом солнце и не злоупотребляйте солярием.
Если же неприятность уже на лицо, то вот несколько продуктов, которые помогут ее сгладить.
Яблочный уксус (содержит уксусную кислоту, которая, как показывают исследования, может осветлить кожу и удалить пигментацию).
Молочные продукты (содержат молочную кислоту и если их наносить на кожу, то она со временем посветлеет).
Зеленый и черный чай (содержащиеся в чайном листе вещества постепенно депигментируют кожу, если протирать пораженные участки два раза в день в течение месяца).
Увлажняющий душ для лица
Солнечное излучение давно признано одной из главных причин старения кожи. Увы, южанки с возрастом быстрее теряют свежесть лица по сравнению со своими северными подругами. Именно отсюда идут рекомендации дерматологов: как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Панамы, шляпы, зонты и закрытая одежда – как бы ни мешали они, без них не обойтись.
А еще нужно почаще увлажнять кожу лица. Для этого воспользуемся популярным средством – мистом или спреем для лица. Его можно купить в магазинах косметики, а можно сделать самим.
Напомним, что мист (от англ. mist – изморось) когда-то был разработан для лечения ожогов, и им активно пользовалась медицина. Но косметологи оценили другую его сторону: продукт быстро напитывал кожу живительной влагой, благодаря чему она выглядела молодой и свежей.
Основным ингредиентом спреев для лица является вода, в которую добавляются различные компоненты: масла, витамины, экстракты трав и т.п.
Наносить мист можно как под увлажняющий крем, так и самостоятельно как отдельный уходовый продукт. Условия использования самые разные: в помещениях с очень сухим воздухом, на улице в жаркий день, на пляже после загара, в самолете и даже после бритья (он успокоит раздраженную кожу).
Приготовить увлажняющий спрей для лица можно и дома. Например, заварите пакетик зеленого чая в кружке кипятка, после того как чай остынет, добавьте три капли эфирного масла чайного дерева. Перелейте состав во флакон с пульверизатором и орошайте лицо. Такой спрей богат антиоксидантами, борющимися с преждевременным старением и негативным воздействием окружающей среды.
Помните, когда-то в магазинах продавался лосьон «Розовая вода»? Он очень приятно пах и прекрасно освежал кожу. Потом он исчез, как исчезли с полок магазинов многие дешевые и эффективные косметические средства. Но не беда, розовую освежающую воду легко приготовить дома. Благо впереди сезон буйного цветения роз.
Гидролат, полученный на основе лепестков розы, подойдет даже для чувствительной кожи.
Для его получения вам потребуются лепестки розы и вода. Розовые лепестки (можно свежие и сухие) выложите в кастрюлю, залейте их водой, прикройте крышкой и томите на медленном огне, пока растительное сырье не обесцветится. Потом воду перелейте в емкость с пульверизатором и пользуйтесь по мере надобности.
Чтобы обогатить состав полезными веществами, в готовую розовую воду можно добавить небольшое количество базового масла (абрикосовое, миндальное) или пару капель эфирного (илан-иланг, роза, нероли).
Перед каждым применением хорошенько встряхивайте флакон, при нанесении держите спрей на расстоянии 15 см от лица.
Храните составы, приготовленные дома, в прохладном месте не более 5-7 дней. Мисты, в составе которых есть чай или сок, нужно держать в холодильнике, остальные могут стоять на полочке в ванной комнате. Как только почувствовали, что появился неприятный запах, не используйте их.
Учтите, если кожу после нанесения спрея «стягивает», этот рецепт вам однозначно не подходит! Ищите другие ингредиенты. Неприятных ощущений быть не должно, только свежесть и комфорт.
Яна КОТТ