Летняя бьюти-рутина: как спасти себя от шымкенсткого солнца

Ранние рассветы, поздние закаты, солнце висит в небе по полусуток точно и уже припекает, а то ли еще будет. Впереди – минимум полгода жары и суши. Это непростое время для природы, да и для нас с вами. Оно требует особой заботы о себе. Об особенностях ухода за кожей и волосами, когда солнце недвусмысленно повернуло на лето, сегодня и поговорим.

Очевидно, что летняя уходовая косметика отличается от зимней по своему составу и предназначению. Зимой основной упор мы делаем на питание кожи, ее защиту от холода и ветра. Отдаем предпочтение жирным косметическим продуктам, которые наносим плотным слоем перед тем, как выйти на улицу.

Летом все должно быть гораздо легче. Приходится не пользоваться слишком плотными по текстуре косметическими средствами, иначе не избежать образования на коже пленки, которая создаст «парниковый эффект». Вот тогда неизбежно появятся высыпания, да и ходить весь день, словно в силиконовой маске, тяжело.

В жаркий период уберите из своей косметички жирные плотные кремы, замените их на легкие гели, сыворотки, флюиды, эмульсии или даже спреи на водной основе.

Одна из главных задач летней косметики – защита кожи от ультрафиолетового излучения. Чтобы не перегружать кожу, выбирайте средства с набором функций «2 в 1». Например, тональная основа с УФ-фильтром, а не отдельно тональный крем и солнцезащитное средство.

Начнем с макушки

Волосы в жару нуждаются в неменьшей заботе, чем лицо и тело. Конечно, если вы хотите, чтобы они были в прекрасном состоянии, а не напоминали выгоревшую мочалку.

И здесь так же, как в случае с кожей, первое дело – защита от солнечных лучей и обезвоживания. Летом обязательно пользуйтесь средствами с SPF-защитой и головными уборами. И это вне зависимости от того, находитесь вы на природе или бегаете в заботах по городу.

Головные уборы выбирайте легкие, пропускающие воздух. Покупая панаму или кепку на лето, обязательно проверьте, чтобы в ней были отверстия для вентиляции, чтобы материал «дышал», то есть был натуральным – хлопок, лен, соломка.

Откажитесь от сложных, требующих применения плотных средств, укладок. Летние прически должны быть легкими и объемными, чтобы коже было легче дышать, и она меньше потела. Обратите внимание на небрежные растрепанные пучки с использованием модных заколок и платков.

Как можно реже пользуйтесь горячими плойками и фенами. По возможности меньше окрашивайте волосы химическими красителями. Если собираетесь сделать химическую завивку, то поспешите, пока еще не совсем жарко и отдайте предпочтение биосоставу.

Когда приходится мыть голову каждый день, потратьтесь на менее агрессивный легкий шампунь.

Не забывайте, что волосам необходимо активное увлажнение, поэтому 2-3 раза в неделю делайте увлажняющие маски. Для приготовления домашних масок для волос используйте кисломолочные продукты, сок алоэ, моркови, огурца. Рекомендуется выдержать их на волосах около 20-30 минут, а затем тщательно смыть прохладной водой.

Обратите внимание на кокосовое масло. Об уникальности его действия на наши волосы говорят многие специалисты. Наносить масло на волосы рекомендуют как до, так и после мытья (во втором случае лишь на кончики, растерев несколько капель между ладонями).

Нанесение тонкого слоя кокосового масла на пряди перед использованием инструментов для укладки не только питает влажные волосы и удерживает немного влаги, но и создает защитный слой.

А еще кокосовое масло для волос действует как несмываемый кондиционер. Оно делает волосы более мягкими и шелковистыми, восстанавливает блеск поврежденных волос. Если нанести масло после мытья головы, волосы станут гладкими и блестящими.

Применение кокосового масла перед мытьем также имеет свои преимущества. Оно обеспечивает волосам так называемое зонтичное покрытие и не дает вредным химическим веществам, содержащимся в шампуне, изменять текстуру волос. Нанесите теплое кокосовое масло на голову и хорошо помассируйте перед тем, как мыть голову.

Пятна от солнца

Многие люди летом сталкиваются с неприятной проблемой – появлением на коже пигментных пятен. Особенно это беспокоит женщин, трепетно относящихся к своей внешности. Чаще такая пигментация возникает у тех людей, к кому быстро «прилипает» загар. С возрастом эта проблема усугубляется. Если в молодости девушка, побывав на солнце, гордилась ровным золотистым загаром, то, повзрослев, она может заметить, что кожа после солнечных ванн покрывается неоднородными темными пятнами.