Родные требуют наказать виновных в смерти офицера погранслужбы КНБ

Офицер Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области Азат Умбетулы скончался 27 июля в больнице. В медучреждение мужчину привезли с тяжелой травмой головы. Предварительной причиной смерти офицера назвали кровоизлияние в мозг.

Между тем, сослуживцы Азата рассказали его жене хронологию событий рокового дня. Женщина заявляет, что ее муж поплатился жизнью за то, что выявил нарушения на заставе в Жамбылской области. Там он находился в командировке.

«Коллеги, которые там были, рассказали, что, когда он с командиром заставы начал ссориться, их разняли ребята, которые были рядом. Потом, когда Азат спускался по лестнице, он догнал его и ударил по шее твердым предметом. Невозможно голым кулаком так ударить. Он упал с высокой лестницы, потом резко встал и снова упал – и больше не смог подняться на ноги», — говорит Ботагоз Илмагамбет, вдова А. Умбетулы.

Как рассказывает женщина, позже военные отказались от своих слов. Азат Умбетулы два года назад перевелся из Актобе в Кордай на пограничную службу. Он руководил медицинским сектором. У офицера остались три дочери. Жена беременна четвертым ребенком. Родные требуют наказать виновного. В самой Погранслужбе озвученную ими версию не подтверждают и не отрицают. В ведомстве лишь сообщили, что проводится расследование.

«27 июля 2022 года офицер Департамента КНБ по Жамбылской области Азат Умбетович скончался в Кордайской центральной районной больнице. Установлено, что предварительная причина смерти связана с кровоизлиянием в мозг. По данному факту региональным военным следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование», — сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.