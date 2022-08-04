Скандал вокруг водозабора разгорелся в Тюлькубасском районе

Три цистерны ёмкостью по 50 кубов, одна из которых, уже пришла в негодность — это водозабор в селе Тастумсык, Тюлькубасского района. Но, не смотря на простоту конструкции, вода по нему поступает не всегда — зимой резервуар замерзает, а летом живительную влагу дают с перебоями.

«Воды летом у нас не бывает по несколько дней. День вода есть, два ее нет. Последний раз мы около 10 дней сидели без воды. Но потом терпение местных жителей лопнуло, люди собрались и пошли с жалобой в акимат. Только после этого дали воду», — рассказывает житель села Тастумсык Арыс Барымбаев.

«Звоним, спрашиваем, почему нет воды? Нам отвечают – это из за погоды, у нас жарко», — поддерживает мужчину односельчанка Назира Абдуллаева.

В районном акимате поясняют, что перебои с водой связаны с проведением профилактических работ и санитарной очисткой цистерн.

«Мы по 4 раза в год проводим механическую очистку системы. Опустошаем цистерны, а потом проводим механическую очистку, химическое обеззараживание и промывку системы. Работы в среднем продолжаются два дня. При этом, население мы обязательно предупреждаем о том, что воды в этот период не будет», — поясняет руководитель отдела ЖКХ, автомобильных дорог и транспорта Тюлькубасского района Алмас Бейсеев.

Почему в это время людям не могут организовать подвоз воды? На этот вопрос ответить никто не может. Не могут объяснить чиновники и почему проблема не решается в течение 10 лет! Пролить свет на проблему попытались в местном водоканале, они назвали свою версию отсутствия воды — всему виной перебои с подачей электричества. Насосы, которые качают воду в цистерны, некоторое время не работали из-за отсутствия света. В посёлке сейчас обновляют энергосеть, к тому же порой случаются аварии.

«У нас произошла авария на принадлежащем частным лицам трансформаторе, от которого питаются глубинные насосы. В результате сгорела помпа, поэтому пришлось не только ремонтировать трансформатор, но и менять насос», — говорит директор ГКП «Тураркент Су» Бауыржан Сихымбаев.

Впрочем, людей волнует не только дефицит воды, но и её качество. А оно вызывает сомнение. Резервуар ничем не защищён. Его построили в 2009 году и по нормативам должны были оградить железобетонной конструкцией, но, вместо этого, лишь обтянули колючей проволокой.

Сельчане уже обнаруживали ёмкость открытой и даже заглядывали внутрь. Говорят, что стенки цистерн в ржавчине, а об обработке хлором речь вообще не идёт.

«Водопроводная башня стоит, она вообще не огорожена никак. Это очень серьёзная проблема. Там любой может подойти, просто кинуть туда таблетку и отравить нас всех. Мы что, должны ждать пока нас всех отравят здесь? Вы сами видите, только калитка и все открыто», — показывает местная жительница Назира Абдуллаева.

Руководство водоканала заверяет, что работы по установке ограждения вокруг водозабора начнут уже в следующем году. Но, люди уже не верят обещаниям. Говорят, остаётся только надеяться, что до того, как резервуары станут для посторонних людей недоступными никто из сельчан не отравится, выпив воды из сомнительного источника.