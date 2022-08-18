Скотный рынок в Шымкенте полгода работал без разрешения

На этот скотный рынок каждую неделю привозят порядка 500 голов скота.

Некоторые привозят баранов, коров и лошадей из Туркестанской области и других отдаленных регионов. Но оказалось, что работа рынка незаконна, передает OTYRAR. Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля разрешение на работу рынку не давали. Но вот уже полгода рынок продолжает работать.

«Нас о работе рынка не уведомили. Здесь животные не проходят никаких обследований», — говорит Нурсултан Кенжебай, главный специалист управления санитарно-эпидемиологического надзора Енбекшинского района.

Нет и дезинфекции. В местном акимате говорят, главное не распространить инфекционные заболевания.

«Наша цель-обеспечить безопасность населения. Сколько скота сейчас завозят в город. Их привозят из отдаленных регионов, но никто не проверяет. Если будет вспышка инфекции, то город закроют», — говорит Досбол Есильбек, аким Енбекшинского района.

По правилам, скотный рынок должен быть построен в 50 метрах от дороги, и в 200 метрах от жилых домов и зданий. Однако на этом рынке правила не соблюдают. Не соответствуют требованиям и строительно-монтажные работы. Поэтому предпринимателя оштрафовали на 1 млн 346 тыс. тенге. Дело направили в суд.

«На животноводческом рынке объекты построены без авторского и технического надзоров, а также без предоставления уведомления в соответствующий государственный орган. Поэтому на владельца рынка составлен протокол», — говорит Жасулан Мамырбеков, главный специалист управления контроля качества среды г.Шымкента.

Против рынка выступают и местные жители. Говорят, боятся что оттуда распространится зараза.

А вот представители рынка, по их словам, были не в курсе, что уже полгода работают незаконно. Говорят, теперь будут соблюдать все нормы.

«Нам сказали продвинуться дальше на 300 метров, мы передвинемся. Будем работать по закону, но нам нужно время», — говорит Мурат Мариев, бухгалтер рынк.

В ближайшую пятницу, говорят специалисты, рынок работать не будет. Но представители рынка с таким решением оказались не согласны. Откроется ли рынок, и когда, покажет время.