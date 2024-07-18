В Шымкенте ввели ограничения из-за бруцеллёза. Опасную болезнь выявили у крупного и мелкого рогатого скота, на разных территориях, но в одном и том же районе города – Абайском.

Санитарные ограничения на ввоз и вывоз скота ввели в Абайском районе Шымкента. У крупного рогатого скота в местных подворьях выявили бруцеллез. Транспортировку домашних животных запретили до тех пор, пока полностью не будет снята угроза распространения эпидемии. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства. Больной скот отправили на санитарный убой. На территории, где находились инфицированные животные, проведут противоэпизоотическую обработку.

«В ходе ограничений будут проведены повторные диагностические обследования всех зарегистрированных на данной территории сельскохозяйственных животных. В случае если в результате диагностических тестов не будет обнаружено положительного результата на бруцеллез, то ограничения снимутся» — говорит Ерлан Аденов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

Бруцеллёз — инфекционное заболевание, которое передается человеку от больного животного. Заразиться этой опасной болезнью можно при контакте с пораженным животным или употребив в пищу некипяченое молоко и изготовленные из него продукты — творог, сметану и сыр.

«Клинические признаки заболевания начинают проявляться через одну-две недели после заражения. Больные жалуются на сильные болезненные ощущения в суставах, повышение температуры, сильную слабость. Бруцеллёз может стать причиной развития патологии практически всех органов человека. От того, какой орган будет поражен, зависит клиническая картина заболевания», — говорит Жанайым Муратбеккызы, врач-инфекционист.

В 2% случаев бруцеллёз приводит к смертельному исходу. Гораздо больший процент зараженных людей остаются инвалидами. Вид осложнения зависит от типа бактерии, ставшей причиной развития бруцеллёза. Одна из бактерий самая опасная, она нередко вызывает паралич. Так же бруцеллёз может спровоцировать менингоэнцефалит и нейросенсорную глухоту.