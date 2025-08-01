Вместе с мясом резко подорожали корма и скот

В Туркестанской области — резкий рост цен на скот и мясо. Фермеры во всем винят засуху и подорожание кормов. На фоне неопределённости многие сельчане начали массово распродавать скот.

Однако вопреки логике — цены на животных только растут. Торговцы связывают это с активным экспортом. Власти согласны — лето в этом году засушливое, но утверждают — поголовье скота под контролем.

Карабулак, Сайрамский район. Один из крупнейших скотных рынков региона. Здесь каждую среду торгуют живым товаром. Сегодня — не исключение. Продавцов больше, чем покупателей. В глаза бросается изобилие крупного рогатого скота.

Фермеры признаются: вынуждены продавать. Из-за засухи травы нет, на корм всё меньше средств. При этом цены на скот, вопреки ожиданиям, растут. В особенно высоком спросе — откормленные быки, готовые к забою.

Главная причина роста, по словам скотоводов, — удорожание мяса и высокий спрос со стороны Узбекистана. Пока цена держится, стараются продать больше. Но беспокоит другое: корма стремительно дорожают, а сено в регионе — в дефиците.

Вот, что говорят фермеры:

– Причина — засуха. Травы нет. Цены на скот выросли на 100–150 тысяч. Это ударило по всем — и по производителям, и по людям.

– Корма дорогие — из-за этого всё и растёт.

– Уже подорожало молоко, мясо. И будет дорожать дальше.

– Сейчас откормленная корова — 400 тысяч тенге. Содержание — очень затратное.

– Сено — от 1000 до 1500 тенге за тюк. А скоту нужно каждый день.

– Если в следующем году будут осадки, возможно, цены стабилизируются.

Власти признают: осадков в этом году действительно было мало. В регионе — засуха. Однако в акимате уверяют: экспорт и рост цен не приводят к снижению поголовья скота.

«На сегодня в регионе зарегистрировано 1 миллион 180 тысяч голов КРС. За полгода произведено 48,2 тысячи тонн говядины. Туркестанская область — в числе лидеров по экспорту мяса в республике. Только за шесть месяцев на экспорт отправлено более 25 тысяч голов КРС и 15,5 тысячи тонн говядины. 80% всего экспорта мяса — именно говядина», — заявили в акимате Туркестанской области.

Согласно официальной статистике, численность скота остаётся стабильной. Но фермеры на местах уверены: если ситуация с кормами не изменится — удержать этот баланс будет всё сложнее.