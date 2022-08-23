Минэкологии: Стихийные свалки в Шымкенте полностью уничтожены

Шымкент оказался в антирейтинге по уровню загрязнения городов Казахстана.

Высокий уровень загрязнения сохраняется еще в восьми городах страны, среди которых есть столица, Алматы и Караганда. Об этом на брифинге сообщили представители минэкологии. Причины загрязнения воздуха в городах Казахстана эксперты разделили на три группы.

Зулфухар Жолдасов, председатель комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК:

«Например, в Нур-Султане и Алматы основная доля загрязнения приходится на теплоэнергетические станции, автотранспорт и частный сектор. В Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. В Актобе и Атырау причиной высокого уровня загрязнения являются изношенные канализационно-очистные сооружения».

В минэкологии также отметили, что вредных выбросов в казахстанский воздух стало на 18% меньше. Чтобы устранить экологические проблемы в стране, специалисты провели мероприятия, как строительство ветроэлектростанций, перевод котельных на газ, ликвидация исторических загрязнений и реализация дорожных карт по всему региону Казахстана.

Зулфухар Жолдасов, председатель комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК:

«Реализация дорожной карты позволит в 2025 году снизить стоимость индекс загрязнения карты в 9 городах с высокого на среднее, что будет способствовать улучшению состояния воздуха. Это одна из наших больших работ. Мы в 17 наших регионах разработали 16 дорожных карт, на два региона у нас одна карта. И на сегодняшний день мы в работе их реализации».

На брифинге также сообщили, что в Казахстане сейчас приняли амбициозные планы по переработке отходов. По окончанию этого десятилетия 40% бытовых отходов должно пойти на переработку. Для этого минэкологии поставило перед акиматами регионов задачу полной ликвидации всех несанкционированных свалок до конца текущего года. Таким образом, в Шымкенте полностью ликвидировали стихийные образования.

Зулфухар Жолдасов, председатель комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК:

«В целом по республике в этом году спутниковый мониторинг выявил 4,8 тыс. несанкционированных свалок. Из них в Шымкенте полностью ликвидировано уже 100%, по Кызылординской, Павлодарской, Акомолинской областям и Алматы – больше 60%. А вот в ВКО, ЗКО, Мангистауской области убрали всего 10-17%».

По данным специалистов, теперь экологический кодекс страны выстроен таким образом, чтобы было выгоднее перерабатывать отходы, нежели их складировать или закапывать.