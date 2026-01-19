Шымкент все еще борется со стихийными свалками: есть ли толк?

Стихийные свалки стали одной из актуальных проблем Шымкента. Сегодня их можно встретить практически во всех районах города возле частных домов, многоэтажек и вдоль пешеходных зон.

Бытовые отходы нередко выбрасывают в местах, не предназначенных для этого.

Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии г.Шымкента:

«Совместно с экологами и прокуратурой города проводятся работы по выявлению незаконных свалок. В ходе мониторинга было обнаружено порядка 30 точек. В основном отходы появляются в безлюдных местах и там, где отсутствуют камеры видеонаблюдения».

К ответственности привлекают не только за незаконный выброс мусора, отсутствие должного контроля за своевременный вывоз, также наказывается. За допущение стихийных свалок штрафы наложены на заместителей акимов районов. Обращения жителей по вопросам мусорных площадок и несанкционированных свалок рассматриваются в оперативном порядке

Нуркожа Сапарбай, главный специалист управления развития комфортной городской среды:

«Чаще всего поступают обращения по поводу не вывоза мусора с площадок возле многоэтажных домов. Такие вопросы решаются в течение трёх дней. Также жители сообщают о несанкционированных свалках, проблемах с освещением и повреждении городской инфраструктуры».

Экологи предупреждают: рост числа свалок негативно влияет не только на экологию, но и на здоровье населения. Проблему необходимо решать комплексно, с применением современных подходов

Гани Изтилеулов, профессор:

«В перспективе необходимо комплексно решать три ключевые задачи: наладить эффективное обращение с бытовыми отходами, обеспечить рациональное использование водных ресурсов и снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха. Одним из действенных решений может стать установка фандоматов. Возврат даже 50–60 тенге за сданную пластиковую бутылку способен существенно сократить объёмы мусора».

Решить проблему можно только при ответственном отношении каждого жителя к чистоте города и экологии. Не забывайте, чисто не там где убирают, а там где не сорят.