В мкр. Достык дали природный газ

В числе первых подключили к ШРП тех, у кого есть все разрешительные документы на получение природного газа.

Стоит отметить, что количество абонентов в населенном пункте, расположенном на окраине Шымкента составляет 2625 человек.

Жители микрорайона Достык давно ждали газификации. В населенном пункте, где живут в большинстве малоимущие, многодетные семьи, а также люди с ограниченными возможностями 2 686 дома. Проживают более 15 тыс. жителей. Подключенные к газовой системе благодарят власти. Более десяти лет мы вынуждены были топить печи, теперь все позади, говорят жители.

Жительница мкр. Достык:

«Даже не верится, что нам дали газ. Не надо заказывать газовые баллоны, топить печь. Столько времени мы мучились. Теперь заживем».

Газификацией микрорайона занималось ТОО «ГХ ШымкентГаз». Подрядная организация полностью освоила выделенные из бюджета 957,838 млн тенге и завершила работы в срок согласно графику.

Мурат Айтенов, аким города Шымкента:

«В прошлом году газопровод протянули протяженностью 46,06 км. Мы ждали запуска объекта АГРС-3. Работа полностью завершена, и к природному газу подключают те дома, у кого готовые документы. Пользуясь случаем хочу призвать оставшихся жителей до осени быстрее подготовить разрешительные документы на подключение».

Запуск автоматизированной газораспределительной станции-3 позволила газифицировать не только мкр. Достык, но и населенный пункт Асар-2. Согласно плану развития города, не за горами и день доступа жителей жилого массива Кайнарбулак к голубому топливу.