«В самый сложный момент казахи протянули руку помощи», — уйгурская семья

Истории уйгурских семей удивительны. Их предки многие годы жили в Китае. А как только советская власть дала разрешение на въезд, большинство из них, не теряя времени, приехали в Казахстан.

Итак, всем известно, что Казахстан встретил сотни разных национальностей тепло, им дали жилье и работу, остальное — вопрос времени. Наша съемочная группа поговорила со старейшинами уйгурского этноса.

Впервые уйгуры начали заселять Казахстан в 1880 году после подавления национального восстания в Китае. Сегодня они входят в пятёрку самых распространённых национальностей страны, населяя в основном Алматинскую область. Тем не менее в Шымкенте проживают больше сотни семей уйгуров. Все они живут в мире и согласии.

«Нам было очень сложно, но казахский народ нам помог. Мы еле перебивались, а нам тут дали все. Спасибо большое, мы никогда этого не забудем. Сейчас мы живем в мире и согласии, и все у нас хорошо«, — говорит старейшина.

Что касается культуры, здесь у уйгуров отдельная история. Нам рассказали и показали столько всего! Что касается национальной кухни, советуем каждому наведаться в гости к уйгурам. Поверьте, не пожалеете! Примечание: приходить в гости нужно на голодный желудок.

Как принято в каждой мусульманской семье, после вкусного обеда звучит дуа с пожеланиями. Чтобы был мир, чтобы не было войны и чтобы каждый из людей, неважно какой он национальности, цвета, вероисповедания или происхождения, понимал, главное в жизни — единство.