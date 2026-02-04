В Шымкенте сотни человек живут без документов

Люди без документов, фактически оказываются вне системы, без возможности получать пенсии, социальные выплаты, медицинскую помощь и другие государственные услуги. Таких в Шымкенте — сотни.

Отсутствие удостоверения личности лишает их базовых прав и загоняет в замкнутый круг выживания. Специалисты центра социальной адаптации помогают таким людям восстановить утраченные документы и вернуться к нормальной жизни, однако процесс этот сложный, требующий значительного времени.

Карлыгаш Мухамедияровой — 70 лет. У уроженки Уральска нет ни одного документа, удостоверяющего личность. Из-за этого Карлыгаш-апа не может оформить пенсию и получать социальные выплаты по инвалидности. Долгие годы пенсионерка перебивалась случайными заработками и жила у разных людей.

«Я пришла в этот центр в июне. В другом мне не смогли оформить документы — попросили деньги, сто тысяч тенге. У меня таких средств нет. Я услышала, что здесь помогают с документами, поэтому и пришла. Почему осталась без документов? Я устроилась работать на ферму, получила травму и стала хромать», — Карлыгаш Мухамедиярова, жительница Шымкента.

Таких как Карлыгаш-апа в центре около ста человек, все они живут без документов. Большинство из них одинокие люди, оказавшиеся без поддержки и постоянного места жительства. Есть и те, кто не знает своих данных. По этой причине процесс восстановления документов зачастую затягивается.

«Есть случаи, когда люди не могут правильно назвать или написать свои данные. В настоящее время у нас 54 человека, которые получают услуги, имея на руках паспорта образца СССР — так называемые «красные паспорта». Мы занимаемся их документированием. Кроме того, есть граждане Республики Казахстан, которые просто утратили свои документы», — Ерлан Альжанов, директор центра социальной адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Несмотря на то, что процесс получения удостоверения личности может показаться простым, на практике возникает немало трудностей. Специалистам бывает сложно получить подтверждающую информацию о том где человек родился, учился или проживал. Особенно проблематично работать с личными данными иностранных граждан.

«Документы не ищут в одном месте — требуется подтверждение из разных источников: прежнее место проживания, школа, архивы. В некоторых случаях ответ может поступить через три месяца, а иногда и через полгода», — Ерлан Альжанов, директор центра социальной адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году при содействии специалистов центра были решены документальные вопросы 136 человек. Им восстановили удостоверения личности, помогли оформить пенсии и пособия по инвалидности, встать в очередь на жильё, а также получить медицинскую помощь. 14 человек смогли устроиться на постоянную работу. В настоящее время в центре адаптации услуги получают 155 человек, из них более 50 обеспечены пенсиями и социальной поддержкой.