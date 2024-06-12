Как получить загранпаспорт для новорожденного

Июнь и июль – самые популярные месяцы для отпуска и многие семьи предпочитают путешествовать вместе с детьми.

Перед поездкой следует помнить о некоторых важных вещах. В шымкентском филиале «Правительство для граждан» рассказали, как оформить паспорт ребенку в ЦОНах города.

Подать заявление на получение заграничного паспорта ребенку можно с самого момента появления его на свет. Такая возможность предусмотрена законодательством РК. И связана она с тем, что каждый выезжающий за границу гражданин, независимо от его возраста, обязан иметь собственный паспорт.

Для оформления паспорта ребенку родителям необходимо обратиться в любой ЦОН города. При себе нужно иметь свидетельство о рождении, удостоверение личности одного из родителей, квитанцию об оплате госпошлины за паспорт 4 МРП (14 768 тенге).

Присутствие одного из родителей обязательно. Срок оказания услуги — 15 рабочих дней.

«Дети растут быстро, и сотрудники пограничной службы порой не могут узнать ребенка по фотографии. В таком случае паспорт необходимо заменить, даже если срок действия еще не истек. При этом, детям до 12 лет паспорт выдается сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет — на 10 лет. Также, обладатели подвески «Алтын алқа», «Күмiс алқа», инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, относящиеся определенным льготным категориям, получают паспорта бесплатно. Подробную информацию можно уточнить по номеру 1414», — рассказала Алтынай Татаева, PR-менеджер Шымкентского филиала «Правительства для граждан».

Напомним, жители г. Шымкент могут ускорить процедуру получения паспорта до 1 дня, оплатив госпошлину за ускорение. Паспорт будет действовать десять лет.