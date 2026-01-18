18 лет труда и жизнь без документов: история чабана, оказавшегося в Шымкенте

После 18 лет тяжелого труда Валерий Морозов оказался без документов, гражданства и крыши над головой. Мужчину, приехавшего в Шымкент на заработки из Узбекистана, сегодня поддерживают волонтеры и правозащитники, помогая восстановить его официальную историю жизни и вернуться к нормальному существованию.

Валерий Морозов приехал в Шымкент из города Чирчик — работал чабаном. После 18 лет тяжкого труда, его вывезли в один из городских хостелов. Он потерял трудоспособность и стал ненужной обузой. Теперь мужчина без гражданства и и крыши над головой надеется, на помощь неравнодушных к его судьбе людей людей.

«Из Узбекистана приехал на заработки и все, попал! Документы оставались у меня в Узбекистане у родственницы моей жены, она куда дела, уехала в Россию, и там сама умерла, а где документы неизвестно»,- делится Валерий.

Пакеты с продуктами и теплые вещи — обычный набор, с которым волонтер «Lider.kz» Людмила Герасимова еженедельно навещает своего подопечного. Валерий Морозов в Центре социальной адаптации для лиц не имеющих определенного места жительства уже 2 года.

«Планируем, что вот получит документы оформим пенсию и ему нужна операция на глаза, потому, что дядя Валера почти ничего не видит. Надеемся, что поспособствует наше государство сделать ему операцию, у него катаракта, чтобы зрение было у него, и он еще и работать будет»,- говорит координатор движения «Lider.kz» Людмила Герасимова.

Восстанавливать документы и официальную историю жизни пришлось по крупицам. Занялись этим юристы центра «Сана сезім». Исполнительный директор Вера Закутняя поясняет, что ситуация осложнялась частыми переездами гражданина.

«У него не было вообще абсолютно никаких документов, самый первый документ от которого начали отталкиваться наши юристы- они стали восстанавливать свидетельство о рождении. Далее уже необходимо было делать запросы с подтверждением запросов в страны, получал ли он гражданство в этих странах и, получая вот ответы на вопросы, сделанные в разные страны, и получилось когда был собран весь пакет документов, он был передан в миграционную службу в нашем городе»,— говорит исполнительный директор ОО ПЦЖИ Вера Закутняя

Сейчас он получил статус лица без гражданства. А для того, чтобы получить документы Валерию Морозову необходимо оплатить процедуру и штраф за несвоевременное документирование. Деньги на покрытие всех расходов уже собрали неравнодушные шымкентцы вместе с волонтерами «Lider.kz» . В «Сана сезім» говорят, подобный случай не единственный в их практике. Только за прошлый год правовым центром было документирован 421 человек, в настоящее время в производстве более 120-ти дел, по которым ведется работа направленная на документирование граждан.