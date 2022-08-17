В Шымкенте начался сезон обрезаний

В Шымкенте начался сезон обрезания. Как говорят медики, в основном бум приходится на начало марта и конец августа.

В первой городской больнице собрались сотни детишек и родителей для проведения этой процедуры.

В рамках благотворительной акции, врачи и волонтеры решили собрать больше сотни мальчишек, у каждого из которых пришло время проведения этой процедуры.

«Мальчики все смелые, не боятся, процедура проходит нормально. Это небольшая операция, сразу после которой мы обрабатываем рану и отпускаем мальчика, но при этом нужно наблюдение врача. Наши специалисты регулярно проводят осмотры тем, кому уже сделали обрезание«, — говорит врач хирург.

В основном обрезание делают мальчикам от 5 ти лет, врачи советуют процедуру проводить в раннем возрасте.

Каждый желающий может оставить заявку в своей поликлинике, уже когда придет очередь, специалисты пригласят на небольшую операцию.

К слову, детишки не слишком боятся врачей, к этой процедуре родители их готовят заранее, мотивируя подарками, сладостями и конечно деньгами.

«Я не боюсь «пиштиргена». Мне папа сказал, что больно не будет, а потом мы пойдем в парк и гулять«,- поделился один из мальчиков.

Акция продлится несколько дней, с начала года процедуру обрезания в Шымкенте провели около 1000 мальчикам.