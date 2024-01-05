Что удалось улучшить в здравоохранении Шымкента

Главной новостью в сфере здравоохранения в 2023 году стало завершение пандемии коронавируса и снятие всех карантинных ограничений.
С начала года в Шымкенте зарегистрировано 415 случаев коронавируса. Да, инфекция продолжает циркулировать, даже после формирования коллективного иммунитета. Но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем, мониторинг за пациентами будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.
Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно- эпидемиологического контроля г. Шымкента:
«11 месяцев текущего года прошли стабильно. Не были зарегистрированы опасные инфекции, такие как бешенство, холера, сибирская язва. Была снижена заболеваемость туберкулезом, бруцеллезом. Наблюдается снижение обращений людей с укусами клещЕй и от животных. Как нам известно в прошлые три года был подъем заболеваемости коронавируса и как нам известно в мае месяце ВОЗ снял все ограничения пандемии. Из-за того, что регистрация резко снизилась из-за формирования коллективного иммунитета после прививки и заболевания».
В 2023-ем году резко выросла заболеваемость корью, особенно среди детей. Санврачи обеспокоены быстрым распространением инфекции. Большинство заразившихся, как отмечают специалисты, это не привитые от кори несовершеннолетние. За время короновирируса, охват вакцинацией против кори в стране, и в целом в мире, значительно снизился. Сначала года в Шымкенте зарегистрировано 3280 случаев кори из них 2770 — дети до 14 лет.
Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно- эпидемиологического контроля г. Шымкента:
«Параллельно у нас растет заболевание корью, если три года боролись с пандемией, то сейчас мы боремся с корью. Потому что у населения после кори иммунитет резко снизился. Анализируя заболевших корью, первичными и подверженными случаями нам известно, что в основном болеют дети до года и от двух до 5 лет. В основном болеют не привитые. Около 50% людей привились, но это очень мало. Пользуюсь случаем хочу сказать нашему населению привить своих детей».
5-ое июля 2023 года стало для «Центра сердца Шымкента» исторической датой, впервые в третьем мегаполисе провели операцию по пересадке главного двигателя организма. Сложное хирургическое вмешательство длилось около пяти часов под руководством ведущего кардиохирурга Казахстана Юрием Пя и председателем правления Центра Дарханом Суйгенбаевым.Орган для трансплантации нашли благодаря посмертному донорству. Состояние 61- летнего пациента — стабильное.
Дархан Суйгенбаев, и.о. председателя правления НАО «Центра сердца Шымкента»
«Операция прошла успешно. Раннее, такая операция выполнялась в стенах национально научного кардиохирургического центра. В Шымкенте эта операция проведена впервые”. Мы имеем подготовленные кадры, оборудование необходимое для проведения, таких тяжелых высокотехнологичных операций».
За год в центре сердца Шымкента провели 6 операций по имплантации левого желудочка, которая заменяет пересадку сердца. Одним из пациентов высокотехнологичного хирургического вмешательства стал Виктор Кашлов.
«Операция прошла удачно, я ничего не чувствовал. Потом отоспался, слегка боли были послеоперационные, сейчас состояние улучшается потихоньку. После реабилитации я планирую вернуться на работу», — делится пациент.
А в первой городской клинической больнице провели 16 успешных операций по пересадке почек и печени. Необходимое оборудование и подготовленные хирурги для проведения высокотехнологичных операций здесь есть. Одной из важнейших проблем остается острый недостаток донорских органов.
Рахимжан Умбетжанов, заведующий отделением гепатобилиарной хирургии и трансплантации ГКБ №1:
«Многие пациенты в Шымкенте 1100 человек привязаны к гемодиализу и у них нет донора, если мы в Шымкенте будем развивать трупную трансплантацию, тогда у пациентов появиться шанс на жизнь. Весь мир занимается трупной трансплантацией».
Число пациентов с острой почечной недостаточностью с каждым годом увеличивается. Только в Областной клинической больнице с начала этого года провели 8 трансплантаций почек.
Из-за недостатка донорских органов люди годами находятся в листе ожидания и зависят от гемодиализа — устройства внепочечного очищения крови. Некоторые так и не дожидаются заветного органа.
Вячеслав Ли, нефролог-трансплантолог:
«На сегодняшний день — это очень большая проблема, когда выше 4000 пациентов, находящихся на гемодиализе, ждут свой орган и этот лист ожидания с каждым днем увеличивается и для этого мы пропагандируем трупную трансплантацию, приводим примеры мировых стран, где статистика показывает, что без развития трупной трансплантации мы не добьёмся ничего, а после трансплантации у людей открывается перспектива жить нормальной жизнь».
В стенах Областной клинической больницы совместно со специалистом из России впервые провели хирургическое вмешательство по лечению болезни Паркинсона. На операционном столе оказалась 66-летняя пациентка — без горсти таблеток, она не могла вести нормальный образ жизни. Глубинная стимуляция головного мозга стала единственным шансом вернуться к полноценной жизни.
Аскар Бахтияров, заведующий отделением нейрохирургии областной клинической больницы:
«В плане знаний в течение года мы прошли мастер-классы , проходили стажировку на рабочем месте. Команда готова. Специалист, который более опытный провел нам мастер-класс. В первую очередь необходимо внедрение трансфер-технологий, все зависит от того, насколько будет финансирование со стороны государства и выделения квот для таких пациентов».
2023 год не стал исключениям в проведении уникальных, высокотехнологичных операций. Одну из таких провели в городской детской клинической больнице.У активного и жизнерадостного 16-летнего подростка резко поднялось давление, появилась сильная одышка и учащенное сердцебиение. Сотрудники неотложки настояли на экстренной госпитализации. После полного обследования, врачи подтвердили — у пациента врождённый открытый артериальный проток, иначе говоря — отверстие в сердце. Шымкентские врачи вОвремя прооперировали подростка, подарив ему шанс на полноценную жизнь.
Олжас Шинтасов, заведующий отделением городской детской клинической больницы г. Шымкента:
«На сегодняшний день имплантация окклюдера считается наиболее прогрессивным и малоинвазивным методом, который позволяет добиться очень хороших результатов и вернуть пациенту здоровье. У нас в больнице есть всё необходимое оборудование для проведения, таких операций».
После лечения в одной из частных клиник у 54-летней женщины диагностировали редкий и опасный синдром Лайелла, который в большинстве случаев приводит к смертельному исходу. Местные специалисты в течение двух недель очищали пациентке кровь гемофильтрацией. После реанимации женщину перевели в палату и продолжили 10-дневное лечение. Сегодня все страшное уже позади.
«Меня беспокоило повышенное давление 180 на 120, артрит и артроз из-за чего я решила сразу обратится в частную клинику за лечением. Первая инъекция никакой реакции не дала, пять дней все было нормально, а на шестой появилась сильная реакция. Две недели я провела в реанимации. Мое состояние там было очень тяжелым. Я выжила благодаря во-первых богу, а во-вторых благодаря добрым людям в белых халатах», — говорит пациентка.
В 2023 году в Шымкенте прошли масштабные конференции с участием иностранных гостей.
Ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Алматы, Астаны, и главные внештатные неврологи Казахстана говорили об инсУльте и современных методах лечения.
Сауле Туруспекова, главный внештатный невролог министерства здравоохранения РК:
«В последнее время есть, конечно, новые рекомендации по новым методам терапии и реабилитации ишемического инсульта и конечно все эти мировые рекомендации должны быть внесены в наш протокол, чтобы наши врачи имели все современные опции терапии и реабилитации».
Местные специалисты встретились и с коллегами из Стамбула, обсудили современные методы лечения эпилепсии. По мнению зарубежных специалистов, лечение этого заболевания должно быть комплексным и непрерывным, а главное доступным в каждом регионе.
Лейла Даирбаева, президент национальной противоэпилептической лиги РК:
«Сейчас стоит вопрос о развитии более высоких спектров в лечении эпилепсии, таких вопросов как хирургическое лечение, внедрение новых методов лечения, как кетогенная терапия и для этого необходимы более углубленные знания по этим вопросам. Есть отдельные центры, которые начинают заниматься хирургическим лечением эпилепсии в Астане, Караганде и сейчас очень хорошая команда сформировалась в Шымкенте».
В поликлиниках на регулярной основе проводили дни открытых дверей, желающие без записи и на бесплатной основе могли пройти различные диагностические исследования и получить консультацию врачей. В 2023-ем году в шестой поликлинике Шымкента впервые провели день открытых дверей для мужчин.
Айгерим Досыбекова, врач поликлиники №6 г. Шымкента:
«Сегодня на день открытых дверей пришло много мужчин начиная с 18 лет, а самому пожилому пациенту 78 лет. Кроме консультации у врача мужчины могут сдать общий анализ на кровь, мочу, биохимические исследования, пройти УЗИ, а некоторых по показаниям мы направляем на КТ и МРТ обследования».
«Я узнал из социальных сетей, что в онкологическом центре проводят день открытых дверей и решил проверить свое здоровье. Спасибо врачам — очень грамотные. Сделал УЗИ и получил консультацию у врача», — говорит житель Туркестанской области.
За год рост застрахованных граждан в Шымкенте увеличился почти на 26 тысяч человек. Остро стоит вопрос приписок медицинских услуг, с которыми по словам представителей фонда социального медицинского страхования активно борются. Для этого разработаны несколько мобильных платформ, где каждый застрахованный житель может отследить свой статус и получаемые услуги.
Сабит Куралбек, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Шымкенту:
«На сегодняшний день каждый человек может проверить свой статус в базе. Когда я по ИИН получаю услуги, от медико-информационной системы ко мне поступает информация, что я получил определенные услуги. С этого года начался пилотный проект в трех регионах страны, то есть Астана, Алматы и Северо-Казахстанской области, по подтверждению оказанных медицинских услуг через QR-код. Со следующего года проект будет запущен по всему Казахстану».
По словам главного врача Шымкента, 2023 год запомнится значительными достижениями в области охраны здоровья матери и ребенка. С начала года не было зарегистрировано случаев материнской смертности, благодаря профессионализму и своевременной помощи пациентам.
Нурлыбек Асылбеков руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:
«В этом году, наверное, наши показатели об этом могут сказать, то есть это качество работы наших акушер- гинекологов, реабилитологов. В прошлом году тоже было снижение, но были потери, которые можно было не допустить. Поэтому в этом году этот вопрос взяли на полный контроль. В этом году у нас было обучено более трех тысяч медицинских работников. Нам удалось обучить 48 наших специалистов в Израиле и Турции».
За год удалось расширить количество мест в городской детской клинической больнице. Дополнительно 40 пациентов теперь могут принять и в Центре гипербарической оксигенации. По словам Нурлыбека Асылбекова, важно улучшать и условия в медицинских организациях, чтобы пациенты лечились в комфортных условиях.
Нурлыбек Асылбеков руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:
«Первая больница как мы говорим – это наше лицо, если мы говорим про здравоохранения. Поэтому ставим цель, чтобы эта больница была лучшей в городе, чтобы она развивала медицинский туризм. Спасибо нашим депутатам, маслихату, акимату за то, что выделили средства для капитального ремонта 1 больницы в следующем году планируем полностью завершить ремонт. В прошлом году был проведен капитальный ремонт в реабилитационном центре № 2 и там, открыт центр Камкорлык».
На 2024 год в сфере медицины Шымкента запланировано закончить ремонт в городской клинической больнице номер 1, решить вопрос с ремонтом в поликлиниках 4, 9, 10 и 11, увеличить количество коечных мест в стационарах,открыть дополнительные 15 урологических -мест в городской больнице номер 3, Построить четвертый инсультный центр и университетскую клинику.