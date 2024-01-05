Что удалось улучшить в здравоохранении Шымкента

Главной новостью в сфере здравоохранения в 2023 году стало завершение пандемии коронавируса и снятие всех карантинных ограничений.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 415 случаев коронавируса. Да, инфекция продолжает циркулировать, даже после формирования коллективного иммунитета. Но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем, мониторинг за пациентами будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно- эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«11 месяцев текущего года прошли стабильно. Не были зарегистрированы опасные инфекции, такие как бешенство, холера, сибирская язва. Была снижена заболеваемость туберкулезом, бруцеллезом. Наблюдается снижение обращений людей с укусами клещЕй и от животных. Как нам известно в прошлые три года был подъем заболеваемости коронавируса и как нам известно в мае месяце ВОЗ снял все ограничения пандемии. Из-за того, что регистрация резко снизилась из-за формирования коллективного иммунитета после прививки и заболевания».

В 2023-ем году резко выросла заболеваемость корью, особенно среди детей. Санврачи обеспокоены быстрым распространением инфекции. Большинство заразившихся, как отмечают специалисты, это не привитые от кори ​ несовершеннолетние. ​ За время короновирируса, охват вакцинацией против кори в стране, и в целом в мире,​ значительно снизился. Сначала года в Шымкенте зарегистрировано 3280 случаев кори из них 2770 — дети до 14 лет.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно- эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«Параллельно у нас растет заболевание корью, если три года боролись с пандемией, то сейчас мы боремся с корью. Потому что у населения после кори иммунитет резко снизился. Анализируя заболевших корью, первичными и подверженными случаями нам известно, что в основном болеют дети до года и от двух до 5 лет. В основном болеют не привитые. Около 50% людей привились, но это очень мало. Пользуюсь случаем хочу сказать нашему населению привить своих детей».

5-ое июля 2023 года стало для «Центра сердца Шымкента» исторической датой, впервые в третьем мегаполисе провели операцию по пересадке главного двигателя организма. Сложное хирургическое вмешательство длилось около пяти часов под руководством ведущего кардиохирурга Казахстана Юрием Пя и председателем правления Центра Дарханом Суйгенбаевым.Орган для трансплантации нашли благодаря посмертному донорству. Состояние 61- летнего пациента — стабильное.

Дархан Суйгенбаев, и.о. председателя правления НАО «Центра сердца Шымкента»

«Операция прошла успешно. Раннее, такая операция выполнялась в стенах национально научного кардиохирургического центра. В Шымкенте эта операция проведена впервые”. Мы имеем подготовленные кадры, оборудование необходимое для проведения, таких тяжелых высокотехнологичных операций».

За год в центре сердца Шымкента провели 6 операций по имплантации левого желудочка, которая заменяет пересадку сердца. Одним из пациентов высокотехнологичного хирургического вмешательства стал Виктор Кашлов.

«Операция прошла удачно, я ничего не чувствовал. Потом отоспался, слегка боли были послеоперационные, сейчас состояние улучшается потихоньку. После реабилитации я планирую вернуться на работу», — делится пациент.

А в первой городской клинической больнице провели 16 успешных операций по пересадке почек и печени. Необходимое оборудование и подготовленные хирурги для проведения высокотехнологичных операций здесь есть. Одной из важнейших проблем остается острый недостаток донорских органов.

Рахимжан Умбетжанов, заведующий отделением гепатобилиарной хирургии и трансплантации ГКБ №1:

«Многие пациенты в Шымкенте 1100 человек привязаны к гемодиализу и у них нет донора, если мы в Шымкенте будем развивать трупную трансплантацию, тогда у пациентов появиться шанс на жизнь. Весь мир занимается трупной трансплантацией».

Число пациентов с острой почечной недостаточностью с каждым годом увеличивается. Только в Областной клинической больнице с начала этого года провели 8 трансплантаций почек.

Из-за недостатка донорских органов люди годами находятся в листе ожидания и зависят от гемодиализа — устройства внепочечного очищения крови. Некоторые так и не дожидаются заветного органа.

Вячеслав Ли, нефролог-трансплантолог:

«На сегодняшний день — это очень большая проблема, когда выше 4000 пациентов, находящихся на гемодиализе, ждут свой орган и этот лист ожидания с каждым днем увеличивается и для этого мы пропагандируем трупную трансплантацию, приводим примеры мировых стран, где статистика показывает, что без развития трупной трансплантации мы не добьёмся ничего, а после трансплантации у людей открывается перспектива жить нормальной жизнь».

В стенах Областной клинической больницы совместно со специалистом из России впервые провели хирургическое вмешательство по лечению болезни Паркинсона. На операционном столе оказалась 66-летняя пациентка — без горсти таблеток, она не могла вести нормальный образ жизни. Глубинная стимуляция головного мозга стала единственным шансом вернуться к полноценной жизни.

Аскар Бахтияров, заведующий отделением нейрохирургии областной клинической больницы:

«В плане знаний в течение года мы прошли мастер-классы , проходили стажировку на рабочем месте. Команда готова. Специалист, который более опытный провел нам мастер-класс. В первую очередь необходимо внедрение трансфер-технологий, все зависит от того, насколько будет финансирование со стороны государства и выделения квот для таких пациентов».

2023 год не стал исключениям в проведении уникальных, высокотехнологичных операций. Одну из таких провели в городской детской клинической больнице.У активного и жизнерадостного 16-летнего подростка резко поднялось давление, появилась сильная одышка и учащенное сердцебиение. Сотрудники неотложки настояли на экстренной госпитализации. После полного обследования, врачи подтвердили — у пациента врождённый открытый артериальный проток, иначе говоря — отверстие в сердце. Шымкентские врачи вОвремя прооперировали подростка, подарив ему шанс на полноценную жизнь.

Олжас Шинтасов, заведующий отделением городской детской клинической больницы г. Шымкента:

«На сегодняшний день имплантация окклюдера считается наиболее прогрессивным и малоинвазивным методом, который позволяет добиться очень хороших результатов и вернуть пациенту здоровье. У нас в больнице есть всё необходимое оборудование для проведения, таких операций».

После лечения в одной из частных клиник у 54-летней женщины диагностировали редкий и опасный синдром Лайелла, который в большинстве случаев приводит к смертельному исходу. Местные специалисты в течение двух недель очищали пациентке кровь гемофильтрацией. После реанимации женщину перевели в палату и продолжили 10-дневное лечение. Сегодня все страшное уже позади.

«Меня беспокоило повышенное давление 180 на 120, артрит и артроз из-за чего я решила сразу обратится в частную клинику за лечением. Первая инъекция никакой реакции не дала, пять дней все было нормально, а на шестой появилась сильная реакция. Две недели я провела в реанимации. Мое состояние там было очень тяжелым. Я выжила благодаря во-первых богу, а во-вторых благодаря добрым людям в белых халатах», — говорит пациентка.

В 2023 году в Шымкенте прошли масштабные конференции с участием иностранных гостей.

Ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Алматы, Астаны, и главные внештатные неврологи Казахстана говорили об инсУльте и современных методах лечения.

Сауле Туруспекова, главный внештатный невролог министерства здравоохранения РК:

«В последнее время есть, конечно, новые рекомендации по новым методам терапии и реабилитации ишемического инсульта и конечно все эти мировые рекомендации должны быть внесены в наш протокол, чтобы наши врачи имели все современные опции терапии и реабилитации».

Местные специалисты встретились и с коллегами из Стамбула, обсудили современные методы лечения эпилепсии. По мнению зарубежных специалистов, лечение этого заболевания должно быть комплексным и непрерывным, а главное доступным в каждом регионе.

Лейла Даирбаева, президент национальной противоэпилептической лиги РК:

«Сейчас стоит вопрос о развитии более высоких спектров в лечении эпилепсии, таких вопросов как хирургическое лечение, внедрение новых методов лечения, как кетогенная терапия и для этого необходимы более углубленные знания по этим вопросам. Есть отдельные центры, которые начинают заниматься хирургическим лечением эпилепсии в Астане, Караганде и сейчас очень хорошая команда сформировалась в Шымкенте».

В поликлиниках на регулярной основе проводили дни открытых дверей, желающие без записи и на бесплатной основе могли пройти различные диагностические исследования и получить консультацию врачей. В 2023-ем году в шестой поликлинике Шымкента впервые провели день открытых дверей для мужчин.

Айгерим Досыбекова, врач поликлиники №6 г. Шымкента:

«Сегодня на день открытых дверей пришло много мужчин начиная с 18 лет, а самому пожилому пациенту 78 лет. Кроме консультации у врача мужчины могут сдать общий анализ на кровь, мочу, биохимические исследования, пройти УЗИ, а некоторых по показаниям мы направляем на КТ и МРТ обследования».

«Я узнал из социальных сетей, что в онкологическом центре проводят день открытых дверей и решил проверить свое здоровье. Спасибо врачам — очень грамотные. Сделал УЗИ и получил консультацию у врача», — говорит житель Туркестанской области.

За год рост застрахованных граждан в Шымкенте увеличился почти на 26 тысяч человек. Остро стоит вопрос приписок медицинских услуг, с которыми по словам представителей фонда социального медицинского страхования активно борются. Для этого разработаны несколько мобильных платформ, где каждый застрахованный житель может отследить свой статус и получаемые услуги.

Сабит Куралбек, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Шымкенту:

«На сегодняшний день каждый человек может проверить свой статус в базе. Когда я по ИИН получаю услуги, от медико-информационной системы ко мне поступает информация, что я получил определенные услуги. С этого года начался пилотный проект в трех регионах страны, то есть Астана, Алматы и Северо-Казахстанской области, по подтверждению оказанных медицинских услуг через QR-код. Со следующего года проект будет запущен по всему Казахстану».

По словам главного врача Шымкента, 2023 год запомнится значительными достижениями в области охраны здоровья матери и ребенка. С начала года не было зарегистрировано случаев материнской смертности, благодаря профессионализму и своевременной помощи пациентам.

Нурлыбек Асылбеков руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

«В этом году, наверное, наши показатели об этом могут сказать, то есть это качество работы наших акушер- гинекологов, реабилитологов. В прошлом году тоже было снижение, но были потери, которые можно было не допустить. Поэтому в этом году этот вопрос взяли на полный контроль. В этом году у нас было обучено более трех тысяч медицинских работников. Нам удалось обучить 48 наших специалистов в Израиле и Турции».

За год удалось расширить количество мест в городской детской клинической больнице. Дополнительно 40 пациентов теперь могут принять и в Центре гипербарической оксигенации. По словам Нурлыбека Асылбекова, важно улучшать и условия в медицинских организациях, чтобы пациенты лечились в комфортных условиях.

Нурлыбек Асылбеков руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

«Первая больница как мы говорим – это наше лицо, если мы говорим про здравоохранения. Поэтому ставим цель, чтобы эта больница была лучшей в городе, чтобы она развивала медицинский туризм. Спасибо нашим депутатам, маслихату, акимату за то, что выделили средства для капитального ремонта 1 больницы в следующем году планируем полностью завершить ремонт. В прошлом году был проведен капитальный ремонт в реабилитационном центре № 2 и там, открыт центр Камкорлык».

На 2024 год в сфере медицины Шымкента запланировано закончить ремонт в городской клинической больнице номер 1, решить вопрос с ремонтом в поликлиниках 4, 9, 10 и 11, увеличить количество коечных мест в стационарах,открыть дополнительные 15 урологических -мест в городской больнице номер 3, Построить четвертый инсультный центр и университетскую клинику.