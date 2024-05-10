Глава горздрава Шымкента заявил о клевете в свой адрес

Главный врач Шымкента заявил о клевете в свой адрес.

По словам Нурлыбека Асылбекова, один из пациентов написал в социальных сетях, что в одной из больниц города не оказывают качественные медицинские услуги. Автор публикации посчитал — налицо коррупционный факт и обвинил главного врача Шымкента в том, что он, якобы закрывает глаза на беспорядок за деньги. Однако данный факт не подтвердился, а Нурлыбек Асылбеков решился обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

«Была так скажем клевета, что не оказывают качественную медицинскую услугу и с моей стороны это покрывается, в таком тоне. Ну вот подал я в суд. Потому что я же госслужащий. Ну вот поэтому подал».