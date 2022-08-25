В Шымкенте после проверки изъяли из продажи почти 2 тысячи кг пищевой продукции

О результатах мониторинга товаров народного потребления рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.

Как сообщили в ведомстве, мониторинг безопасности пищевой продукции проводится ежемесячно. Как оказалось, более 4% не соответствовали требованиям гигиенических нормативов и техрегламентов.

«За 7 месяцев текущего года с торговых объектов города было закуплено для лабораторных исследований 1702 пробы пищевой и не пищевой продукции. В результате из 1039 исследованных проб пищевой продукции 44 (4,2%) не соответствовали требованиям гигиенических нормативов и технических регламентов (продукция отечественных производителей-3 (6,8%), продукция государств – членов Евразийского экономического союза – 37 (84,1%), продукция других стран — 4 (9,1%)«, — уточнили в ДСЭК.

Как оказалось, наибольшая доля выявленных не соответствий приходится на энергетические напитки. В их составе было зафиксировано превышение нормы бензоата натрия, обнаружены дрожжевые и грибковые микроорганизмы, неправильная маркировка.

В итоге 18 субъектам торговли выданы предписания об устранении нарушений и наложено 4 штрафа на сумму 183780 тенге в соответствии с частью 1 статьи 425 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

«Кроме того, из реализации изъято 1971,53 кг. пищевой продукции не соответствующей требованиям технических регламентов, на общую сумму 1031900 тенге», — сообщили в ведомстве.

Санеэпидемиологи Шымкента рассказали, на что нужно обратить внимание при закупе пищевой продукции.

Необходимо обратить внимание на внешний вид, целостностью упаковки товара. Особое внимание следует уделить маркировке продукции.

В маркировке должно быть обязательно указано: наименование, дата изготовления и срок годности продукции, страна происхождения продукции, наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак (торговая марка), масса нетто, состав, пищевая и энергетическая ценность, условия хранения продукции, сведения о ГМО (генетически модифицированных организмах), знак ЕАС (Евразийское соответствие) и маркировка должна быть понятна потребителю ( на государственном и русском языках).