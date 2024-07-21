Чем опасна «жидкая энергия»?

В Казахстане официально запретили продажу энергетиков молодежи младше 21 года. Для защиты здоровья подрастающего поколения Президент РК подписал соответствующий закон.

Однако из продажи энергетические напитки не изымаются, поэтому всегда существует риск, что они окажутся доступны для подростков. Если вы родитель, а любимое чадо уговаривает вас купить ему «ну хоть одну баночку», прочтите, чем опасно увлечение энергетиками для молодого организма. И научите своего ребенка добывать жизненную энергию из других полезных источников.

Что внутри энергетика?

Как энергетики влияют на организм человека? Могут ли они вызывать привыкание? Какие могут быть последствия для здоровья и существует ли допустимая дозировка энергетиков? Обо всем этом рассказали в медицинской компании «Инвитро».

Энергетические напитки – это разновидность газированных напитков, содержащих стимулирующие компоненты, которые повышают физическую и умственную активность. Состав энергетиков почти одинаков.

Главный ингредиент – кофеин. Он оказывает активизирующее воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы. Под его влиянием усиливаются сердечные сокращения, повышается артериальное давление.

Кофеин стимулирует синтез дофамина, что приводит к изменениям в работе нервной системы. Поэтому длительное и постоянное употребление энергетиков может вызвать развитие зависимости.

Аналогичный эффект имеет и таурин, который также в высокой концентрации входит в состав тонизирующих напитков.

В состав энергетиков часто в большом количестве входят витамины группы В, переизбыток которых может отрицательно сказаться на состоянии сосудов головного мозга.

Избыточное содержание сахаров (многократно превышающее суточную норму) может усугублять нарушение функциональной активности сердца и сосудов. А еще может стать причиной развития метаболических нарушений – ожирения, диабета.

Энергетики особенно вредны для подростков. Компоненты, входящие в их состав, оказывают сильный стимулирующий эффект на молодой формирующийся организм, в том числе за счет очень высоких концентраций.

Энергетики несут особую опасность для растущего организма, так как нарушают нормальное формирование нервной системы и негативно воздействуют на головной мозг из-за высокого содержания кофеина и других бодрящих веществ.

Систематическое употребление тонизирующих напитков может привести к нарушению аппетита, расстройству сна, утомлению, повышенной раздражительности и тревожности, проблемам с вниманием, дисфункциям сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем.

Можно впасть в зависимость

Эффект, который вызывают энергетические напитки, может вызвать настоящую эйфорию. Еще бы! Человек чувствует себя выносливым и бодрым, способным свернуть горы, настроение всегда приподнятое, а времени на сон тратится куда меньше. Эти, казалось бы, оптимистичные результаты как раз и хранят в себе огромную опасность.

При регулярном приеме в большом объеме энергетики вызывают сильную физическую и психическую зависимость и наносят ощутимый вред. Если человек выпивает 2-4 банки в день энергетического напитка, то испытывает практически такое же эйфорическое состояние, как при алкогольном или наркотическом опьянении.

Постепенно нарушается деятельность нервной системы, она перестает нормально функционировать без очередной дозы бодрящего вещества. А дальше развивается толерантность (снижение реакции), и человеку требуется все большая доза для получения желаемого эффекта. Возникает психологическая, затем и физическая зависимость, а это уже требует лечения.

Зависимость от потребления энергетиков можно заподозрить, если наблюдаются следующие признаки.

Нарушение сна: принимающий энергетики человек может не спать по 2-3 суток. Сон становится поверхностным и с частыми пробуждениями.

Приподнятое настроение, которое сменяется подавленным после прекращения действия энергетика.

Гиперактивность и тахикардия. Подсевший на энергетики человек испытывает ежедневную потребность выпить их. Если такой возможности нет, то зависимый становится раздражительным и агрессивным. Снижается его умственная и физическая работоспособность. Без очередной банки стимулятора человек ощущает сильную усталость и не способен выполнять даже самые простые действия.

Как преодолеть тягу к энергетикам?

Врачи говорят, что здесь все проще, чем с алкоголем или наркотиками. Тем не менее потребуются личное желание и воля.

Чтобы преодолеть вредную привычку употреблять энергетики, нужно:

* пить побольше воды, чтобы устранить обезвоживание и ускорить детоксикацию;

* правильно питаться: употреблять в пищу продукты, обладающие антиоксидантным эффектом, богатые клетчаткой. Для улучшения метаболизма можно съесть ложку меда перед приемом пищи;

* лучше на время исключить содержащие кофеин продукты.

Не стоит даже изредка принимать энергетики для облегчения состояния или заменять их отварами трав, которые обладают схожим действием. Это может привести к ухудшению самочувствия. Можно пить отвары мелиссы, мяты, обладающие седативным эффектом.

Яна Котт