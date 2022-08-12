В Шымкенте разыскивают родных дедушки, который живет под мостом

11 августа под мостом в Енбекшинском районе волонтеры обнаружили пожилого мужчину, который, похоже, потерял память.

Своего имени, возраста, ровно как и других сведений, дедушка рассказать не может. Волонтеры отмечают его истощенное и крайне плачевное состояние. Неизвестно, сколько времени мужчина провел на улице без еды и воды. Ходить самостоятельно он не может, говорят волонтеры.

«Мы нашли его под мостом на нефтеперегонном. Он весь истощенный, ничего внятного сказать не может. Еще бы неделю и возможно случилась бы беда, не дай Бог. Мы вызвали скорую помощь и его сначала положили в Фосфорную больницу. Но врачи сказали: забирайте, он здоров, может анемия есть, истощение, но мы, мол, держать не можем его, у нас терапевтическое отделение. И его хотят оставить просто умирать на улице. Очень хочется чтобы он нашел своих родных. Как он здесь оказался? Наверное есть кто-то из близких», — говорит Людмила Герасимова, координатор волонтерского движения Лидер по поиску пропавших людей в Шымкенте.

Волонтеры надеются найти родственников через СМИ. Контактный номер телефона волонтерской организации: 8 777 679 18 24.